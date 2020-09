5 ans après le drame du petit Aylan, la Méditerranée reste une route migratoire dangereuse

Ce mardi 2 septembre 2020, Tima Kurdi, la tante d’Aylan, a lancé un appel pour ne pas tourner le dos aux réfugiés. "Pour être honnête, il n'est pas facile pour nous de voir l'image et le nom de mon neveu tout le temps. Mais nous savons que si cela peut avoir un effet positif et aider la vie d'autres personnes, nous sommes honorés et heureux de continuer et de soutenir cela. Nous ne pouvons pas fermer les yeux et tourner le dos " aux réfugiés, a insisté Tima Kurdi.

Aujourd’hui, les statistiques de Frontex, l’agence en charge des frontières extérieures de l’Union, montre une autre réalité. Sur les sept premiers mois de l’année, un peu plus de 47 mille migrants sont venus chercher refuge en Europe par la mer. Des arrivées illégales, en augmentation depuis 3 mois mais on reste très loin des niveaux de 2015.

A l’ouest, du côté de l’Espagne, on retrouve en majorité des Algériens et des Marocains. Les migrants venant des pays d’Afrique de l’Ouest sont visiblement moins nombreux que les années précédentes.

Selon Frontex, ceux qui arrivent sur les côtes grecques, sur le flanc est de la Méditerranée, sont toujours, pour la plupart, Syriens et Afghans. Mais la route de la Méditerranée centrale, qui mène en Italie et à Malte, est empruntée avant tout aujourd’hui par des Tunisiens (leur pays est frappé par une profonde crise économique) et des Bangladais.

La baisse vertigineuse des arrivées de migrants est le résultat d’une politique migratoire européenne qui est loin de faire l’unanimité. Depuis quelques années, l’Union européenne s’arrange pour que les migrants n’arrivent plus sur ses côtes. Et pour ça, elle a d’abord passé un accord avec la Turquie.

L’Organisation international pour les migrations estime que plus de 20 mille personnes sont mortes en mer depuis 2014. 514 rien que cette année. La Méditerranée centrale est même la route migratoire la plus dangereuse au monde.

Une situation qui alarme Frederick Bordon, porte-parole en Belgique du Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU. " Nous sommes profondément préoccupés par l’absence persistante de capacités de recherche et de sauvetage spécifiques dirigées par l’Union européenne en Méditerranée centrale. Nous sommes également fortement préoccupés par les informations selon lesquelles des états ignorent ou retardent les réponses aux appels de détresse, en particulier dans un contexte de forte diminution de la capacité des états et des ONG pour la recherche et le sauvetage en mer. Le rôle des bateaux gérés par les ONG aujourd’hui devrait être reconnu et soutenu et leurs efforts pour sauver des vies ne devraient être ni stigmatisés ni criminalisés. "

D’ici la fin du mois, la Commission européenne devrait proposer un nouveau pacte migratoire européen. Le Haut-Commissariat aux Réfugiés réclame des Européens plus de solidarité et réitère sa demande d’un mécanisme régional de débarquement prévisible pour garantir aux migrants un accès aux procédures de demande d’asile et à l’aide humanitaire.

Reste que depuis 5 ans, les états membres de l’Union européenne sont incapables de s’accorder sur une réforme de l’asile. Et avec la pandémie de covid-19, la question migratoire, même si elle reste politiquement très sensible, n’est plus prioritaire, ce qui ne devrait pas faciliter la conclusion rapide d’un compromis.