4ème mandat de Vladimir Poutine: retour en images sur près de 20 ans à la tête du Kremlin

Vladimir Poutine a été réinvesti ce lundi à la présidence de la Russie, entamant ainsi son quatrième mandat qui s'étalera jusqu'en 2024. C'est l'occasion de revenir sur le parcours de celui en qui les opposants voient un tsar version 21e siècle: retour sur près de 20 ans de main-mise sur le pouvoir en Russie. Ancien officier du KGB, Vladimir Poutine est arrivé aux portes du pouvoir en 1999. C'est cette année-là que le grand public découvre celui qui va dominer la scène politique russe pendant les deux décennies suivantes. En septembre 1999, Vladimir Poutine, fraîchement nommé premier ministre, participe à une conférence de presse à Astana. Alors que l'armée russe fait la guerre en Tchétchénie contre les séparatistes tchétchènes, Vladimir Poutine déclare au sujet des séparatistes : "Nous poursuivrons les terroristes partout (…). Si on les prend dans les toilettes, eh bien, excusez-moi, on les butera dans les chiottes". Le ton est donc donné, Vladimir Poutine se forge, dès ses premières déclarations l'image d'un homme rude qui ne lâche rien.

2000-2004: "Verticale du pouvoir" et mise au pas Au mois de mars 2000, Vladimir Poutine est élu au premier tour de l'élection présidentielle et annonce vouloir mettre de l'ordre dans un pays qui peine à se relever de la chute de l'URSS dix ans plus tôt. Il promet de rétablir la "verticale du pouvoir". Les premiers à en faire les frais sont les oligarques russes qui, profitant de leur complicité avec Boris Elstine, se sont enrichis dans les années 90 grâce aux privatisations. Lorsqu'il arrive à la tête du Kremlin, Poutine décide donc de reprendre le pouvoir des mains de ces oligarques. Il leur demande de ne plus se mêler de politique et de payer leurs impôts en échange de la tranquillité. Ceux qui ne se mettent pas au pas sont accusés de fraude fiscale et sont contraints à l'exil. Il lance également une grande réforme de l'économie russe combinée avec une hausse des prix des hydrocarbures. Résultat, le pays connaît une croissance importante au début des années 2000.

2004-2008: refroidissement avec l'Occident En 2004, Poutine est réélu avec 70% des voix. La même année, l'OTAN accueille en son sein sept pays d'Europe de l'Est, malgré la promesse de Reagan faite à Gorbatchev. Cela engendre un refroidissement des relations entre l'Occident et la Russie de Poutine qui voit d'un mauvais œil cette avancée de l'influence de l'OTAN vers la frontière russe. Ce refroidissement est d'ailleurs clairement exprimé par l'homme fort de Moscou lors d'un discours prononcé à Munich en 2007. Au mois de juin, Vladimir Poutine menace de pointer ses missiles vers l'Europe si les USA persistent dans leur projet de bouclier anti-missiles. Ce changement de perception de la part de Moscou se traduit très concrètement lorsque Poutine envoie l’armée russe suite à l’intervention de l'armée géorgienne en Abkhazie et en Ossétie du Sud, deux régions pro-russes.

2008-2012: Tour de passe-passe La Constitution russe interdisant d'enchaîner plus de deux mandats d'affilée, Vladimir Poutine ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2008. C'est donc un tour de passe-passe qui permet au futur ex-président de garder les commandes: Dimitri Medvedev (son premier ministre) est élu président de la Russie et Vladimir Poutine redevient premier ministre. Alors que Dimitri Medvedev est considéré comme plus ouvert à l'Occident et que Barack Obama, arrivé au pouvoir aux USA, a fait la promesse d'une remise à plat des relations avec la Russie, l'espoir d'un réchauffement des relations est de courte durée. En effet, la crise économique et, un peu plus tard, la guerre en Libye, aura raison de ce réchauffement. La Russie connaît une importante baisse de son PIB suite à la crise économique de 2008. Le premier ministre Poutine décide d'intervenir dans les régions économiquement les plus touchées et menace de nationaliser les usines. La scène qui a eu lieu à Pikalevo a fait le tour du monde: Vladimir Poutine faisant la morale à des patrons d'entreprise et les forçant à signer un accord pour relancer l'usine en question.

En 2011, Mouammar Kadhafi perd le pouvoir en Libye et est assassiné par des manifestants. L'intervention militaire en Libye sous l'égide de l'ONU divise Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Alors que ce dernier n'a pas opposé son véto à une intervention en Libye (dans une optique de préservation de ses relations avec Washington), Vladimir Poutine compare cette intervention à des "appels médiévaux en faveur des croisades". C'est donc dans ce contexte tendu entre les deux hommes que Poutine annonce son intention de récupérer le siège de président qu'il avait laissé en 2008. Suite à cette annonce, des manifestations éclatent dans plusieurs grandes villes du pays. Ces protestations sont intervenues alors que des soupçons de fraude électorale persistaient, elles ont été violemment réprimées par la police.

2012-2018: Crise ukrainienne et durcissement des relations Vladimir Poutine retrouve donc sa place de président en 2012 pour un troisième mandat qui rime avec nationalisme et autoritarisme. La presse est de moins en moins libre, des opposants au pouvoir en place disparaissent dans des conditions obscures,... Et la crise en Ukraine alimente le nationalisme russe. En 2013, Viktor Ianoukovitch dévide de ne pas signer un accord avec l'Union Européenne. Des manifestations pro-européennes éclatent en Ukraine et poussent Ianoulovitch vers la sortie. Moscou décide alors d'envoyer son armée en Crimée, une région principalement peuplée de russophones qui a voté son rattachement à la Russie dans un référendum contesté, puis dans celle du Donbass. Vladimir Poutine s'attire donc les foudres de ses homologues occidentaux qui réclament des sanctions. Ce durcissement des relations entre Moscou et les occidentaux se traduit en 2014 par l'exclusion provisoire de la Russie du G8 qui devient le G7. La Russie réoriente sa diplomatie vers d'autres pays comme la Chine ou la péninsule coréenne. En 2015, la Russie intervient en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad contre les djihadistes et l’insurrection. Moscou y possède notamment une base navale, sa seule ouverture en Méditerranée depuis des années. De plus, Vladimir Poutine s'est érigé en rempart contre l'avancée de l'Etat islamique. Encore aujourd'hui, la question de la Syrie est une source de tensions entre la Russie et l'UE et les USA. Cette politique interventionniste de Vladimir Poutine a séduit une partie de la population russe, sa côte de popularité a d'ailleurs grimpé au niveau national. Mais elle a fait également resurgir un esprit de Guerre Froide entre la Russie et les Occidentaux. A cela s'est ajouté l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et des soupçons d'ingérence de la Russie lors de la campagne présidentielle américaine. C'est dans ce contexte que Vladimir Poutine entame ce quatrième mandat.

Enfin, comment ne pas aborder le côté sportif de Vladimir Poutine. A cheval, en kimono de judo ou en séance de musculation avec Dimitri Medvedev, Vladimir Poutine a toujours cultivé cette image d'homme fort et sportif.