49 passagers positifs au Covid-19 sur un vol arrivant de Delhi: ils avaient pourtant effectué un test PCR négatif

La situation en Inde - 19/04/2021 Après le Brésil, l'Inde est le pays qui enregistre le plus de nouveaux décès quotidiens liés au coronavirus. Et encore, tous sont loin d'être recensés. Pointés du doigt: la gestion de la crise sanitaire par les autorités mais aussi des variants plus contagieux, dont on s'inquiète d'une potentielle résistance aux vaccins. Pour nous éclairer sur le plateau de CQFD: le virologue Benoît Muylkens de l'Université de Namur, Anne Vigna, correspondante au Brésil et Gilles Verniers, professeur de sciences politiques à l'université Ashoka près de New Delhi.