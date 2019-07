44% des Américains favorables à Donald Trump : une cote de popularité inédite pour le Président

D’après un sondage réalisé par "The Washington Post" et ABC News, Donald Trump n’a jamais été aussi populaire lors de sa présidence, qu’en ce moment. Les résultats de ce sondage attribuent 44% d’opinions favorables au Président américain, soit le plus haut jamais atteint depuis qu’il loge à la Maison blanche. L’autre enseignement de cette enquête est que la majorité des partisans de Donald Trump préférerait le voir lui dans le siège de président que l’ex Vice-président, Joe Biden, candidat à l’investiture démocrate en vue des Présidentielles en 2020.

C’est d’ailleurs même le cas chez celles et ceux de ses supporters qui avaient déclaré le comportement de Trump comme non présidentiel. Ce qui laisse penser que le Républicain dispose d’une base solide de partisans fidèles qui ne seront pas influencés par gaffes ou des controverses qui pourraient survenir pendant la campagne électorale de Donald Trump, pour les élections présidentielles de 2020.

Reste que 53% des Américains interrogés se déclarent contre les décisions prises par Donald Trump. Le sondage a également révélé que Joe Biden menait Donald Trump de 10 points parmi l’ensemble des électeurs quand on les interrogeait sur qui ils soutiendraient si le vote avait lieu ce jour.