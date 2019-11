Il y a 40 ans, une prise d'otages à l'ambassade américaine en Iran : "Un triste souvenir pour la plupart des Iraniens"

L’Iran a célébré ce lundi le quarantième anniversaire de la prise d’otages de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran avec des manifestations anti-américaines dans de nombreuses villes du pays.

A Téhéran, des milliers de personnes se sont rassemblées en début de matinée devant l’ancienne représentation diplomatique américaine, dans le centre de la capitale. Hommes, femmes et enfants agitaient des pancartes en anglais et en persan, sur lesquelles on pouvait lire : "Mort à l’Amérique, mort à Israël, victoire pour l’islam", ou des panonceaux moquant le président américain Donald Trump.

La télévision d’Etat a diffusé en direct des images de manifestations similaires dans de nombreuses villes iraniennes, notamment Machhad (Nord) et Ispahan (Centre), respectivement deuxième et troisième agglomérations du pays, mais aussi à Ilam, Bouchehr, Ahvaz et Chiraz, dans le Sud, Zahedan (Sud-Est) ou encore à Qazvin et Tabriz (Nord).

Le 4 novembre 1979, moins de neuf mois après le renversement du dernier chah d’Iran, un groupe d’étudiants partisans de la Révolution islamique avait pris d’assaut l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran, qualifiée alors de "nid d’espion".

Les étudiants avaient exigé, pour libérer les otages, que les Etats-Unis extradent le chah afin qu’il soit jugé en Iran. La crise ne s’achèvera que 444 jours plus tard, après la mort, en Egypte, du souverain déchu, avec la libération de 52 diplomates américains.

Mahnaz Shirali, sociologue politique à l’Institut catholique de Paris, répond à nos questions.

- Que signifie cet événement pour les Iraniens, est-ce que c’est perçu comme une victoire de Téhéran sur Washington ?

Mahnaz Shirali

Je ne pense que ce soit considéré comme une victoire dans l’histoire du pays. Pour la plupart des Iraniens, c’est un triste souvenir. Cet événement marque la chute de l’Iran, la plongée de la société iranienne dans un enfer. Il y a 40 ans, l’Iran était un pays riche, la société iranienne avait un niveau de vie nettement supérieur à celui qu’il connait aujourd’hui. Aujourd’hui, la situation économique est catastrophique. Les Iraniens sont affamés, des familles entières ont été ruinées…

Qu’en est-il alors de ces manifestations ? En effet, ce régime est capable de mobiliser des milliers de personnes à n’importe quel moment. Bien sûr que le régime a des alliés ! Mais sur 80 millions d’habitants dans le pays, ces manifestants représentent une minorité. Ce n’est pas la rue iranienne… La rue iranienne – elle – est terrorisée, car à chaque fois que les Iraniens ont osé exprimer leurs contestations, leurs revendications, ils ont été réprimés par les Pasdarans (Les gardiens de la révolution, incontournables depuis 1979. NDLR). Lors du soulèvement post-électoral de 2009, ils avaient ouvert le feu sur les manifestants. Le jour où les Iraniens auront la garantie que les Pasdarans ne tireront pas sur eux, on verra que ces petits rassemblements ne font pas le poids face à la manifestation populaire.

- Comment l’ancien chah, Mohammad Reza Pahlavi, est-il perçu aujourd’hui ?

Mahnaz Shirali

Il ne s’agit pas d’idéaliser l’époque du chah. D’ailleurs, on peut lui adresser de nombreuses critiques. Le système royal Pahlavi était un système dichotomique : d’un côté, le chah avait installé des institutions modernes dans le pays, de l’autre, il n’avait pas permis à la société civile de s’épanouir. Il n’avait pas autorisé de liberté politique. Cette dichotomie profonde, était telle que le régime était voué à l’échec, sans même l’intervention de la révolution islamique. On ne peut pas mettre en place des institutions modernes et imposer un régime despotique…

Mais si l’on compare la situation avant et après la révolution, la vie des Iraniens avant et après, l’économie du pays avant et après, l’éducation avant et après… Il est évident que l’époque de Mohammad Reza Pahlavi est magnifiée dans l’esprit des Iraniens, mais cela ne signifie pas qu’ils sont royalistes, ils ont simplement de quoi comparer entre deux situations.

La révolution islamique a eu un impact négatif dans tous les domaines : économique, éducation, judiciaire, culturel… En 40 ans, elle a tout détruit dans la société iranienne. Y compris la psyché des Iraniens… Les gardiens de la révolution ont dit que les Iraniens n’avaient pas les mêmes droits que les Libanais ou que les Irakiens qui manifestent dans la rue contre leurs dirigeants… Résultat, les Iraniens ont peur, ils sont paralysés !