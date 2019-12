4 heures après son lancement, Geert Wilders annule son concours de caricatures de Mahomet

Le député néerlandais d'extrême droite Geert Wilders a annoncé samedi soir qu'il allait relancer l'organisation d'un concours de caricatures du prophète Mahomet, plus d'un an après l'avoir annulé suite à des menaces de mort et à des manifestations. Dimanche matin, il annulé son appel car il a "accompli sa mission"

Geert Wilders, connu pour ses positions anti-islam, a invité ses abonnés sur son compte Twitter à lui "envoyer des caricatures-Mahomet", des dessins satiriques mettant en scène le prophète. Le député souhaite organiser le concours dans les locaux du Parlement néerlandais, à La Haye, invoquant la liberté d'expression.

Quelques heures après cet appel, le chef du Parti pour la liberté (PVV) a annulé son concours, estimant qu'il a atteint son objectif: "En 4 heures, l'annonce du concours a fait la une des journaux du monde entier via l'ANP, Reuters et d'autres agences de presse. La raison : les fatwas restent impunies et la liberté d'expression n'est pas défendue. La lâcheté est exposée. Mission accomplie. Fin du concours"