39 morts à bord d'un camion chargé à Zeebrugge : un homme remis à l'Angleterre par l'Italie pour être jugé

Un des suspects dans l'affaire du camion découvert dans l'Essex en 2019 avec 39 cadavres de migrants à son bord a été remis jeudi par l'Italie à la justice du Royaume-Uni. Ce camion avait transité par la Belgique, la remorque ayant été chargée à Zeebrugge sur un ferry en direction de Purfleet, à l'est de Londres.

L'homme est âgé de 27 ans et est de nationalité roumaine. Dragos Stefan Damian avait été arrêté en Italie, près de Milan, le 10 juin dernier, selon la police de l'Essex. Il devait comparaitre ce vendredi devant un tribunal de Colchester, étant inculpé de complot en vue d'aider à l'immigration illégale et d'encouragement ou d'assistance à la commission d'un délit.

La découverte des corps avait eu lieu le 23 octobre 2019. Le jeune conducteur britannique du camion, qui avait récupéré la remorque à Purfleet, s'était arrêté non loin, sur une zone industrielle de Grays, pour ouvrir les portes du conteneur. Il a admis par la suite sa participation au trafic, son patron lui ayant envoyé un message lui donnant pour instruction de "rapidement donner de l'air" aux personnes chargées à l'arrière. Mais les 39 personnes avaient toutes suffoqué et étaient déjà mortes. Il est apparu ensuite qu'il s'agissait de 39 personnes vietnamiennes, dont des femmes et de jeunes adolescents.

L'enquête qui a suivi a mené à de nombreuses interpellations, en Grande-Bretagne, en Irlande, au Vietnam, mais aussi en Italie, en France et en Belgique. Finalement c'est tout un réseau qui a été mis au jour.

En janvier dernier, quatre hommes ont été condamnés à Londres pour homicide involontaire de 13 à 27 ans de prison, dont les deux hommes considérés comme les organisateurs du trafic, le Nord-Irlandais Ronan Hughes et le Britannique d'origine roumaine Gheorghe Nica.