39 corps à bord d'un camion en Angleterre: l'immigration et ses précédents drames en Europe

La découverte des corps de 39 Chinois dans un camion frigorifique près de Londres fait écho à plusieurs drames de l'immigration clandestine ces dernières années en Europe.

58 morts à Douvres

Le 18 juin 2000, les douaniers du port de Douvres (sud-est de l'Angleterre) découvrent dans un poids lourd venant de traverser la Manche 58 corps dissimulés derrière un chargement de tomates. Le camion immatriculé aux Pays-Bas a effectué la traversée en ferry à partir du port de Zeebrugge. Enfermés dans un conteneur, les 54 hommes et quatre femmes âgés de 16 à 43 ans, des immigrants chinois, sont morts asphyxiés. Seuls deux clandestins ont survécu.

En 2002, le chauffeur néerlandais qui, selon l'accusation, avait scellé le sort des clandestins en fermant une petite trappe d'aération, sera condamné en appel à 14 ans de prison pour homicides involontaires et trafic de clandestins. Le chef de l'organisation, un ressortissant turc, écopera de 10 ans et demi de prison.

4 images 58 corps avaient été dissimulés derrière un chargement de tomates sans un camion en provenance de Zeebrugge. BELGA FILES/JO DE MAN

71 morts en Autriche

Le 27 août 2015, la police découvre un camion frigorifique abandonné sur le bas-côté d'une autoroute autrichienne, à Parndorf, près de la frontière hongroise, avec à son bord 71 corps d'hommes, de femmes et d'enfants en décomposition. L'enquête établit rapidement qu'il s'agit de migrants, fuyant les conflits en Syrie, en Irak et en Afghanistan, et qui ont été pris en charge la veille en Hongrie par des passeurs, non loin de la frontière serbe.

Entassés dans 14 mètres carrés, avec moins de 30 mètres cubes d'air pour respirer, ils ont succombé en moins de trois heures dans le compartiment hermétiquement clos du véhicule, alors qu'ils se trouvaient encore sur le territoire hongrois, selon les légistes.

Les enquêteurs mettent au jour un réseau de passeurs dirigé par un Afghan d'une trentaine d'années, Samsoor Lahoo. Comme ses deux principaux complices et le chauffeur du convoi mortel, tous trois Bulgares, il sera condamné en appel à la prison à vie, en juin 2019.

Le drame avait provoqué une onde de choc dans l'opinion publique internationale et ouvert la voie, dans la foulée, à un accueil massif de réfugiés en Europe.

Plusieurs affaires similaires mais moins meurtrières ont été enregistrées ces dernières années, notamment en Italie, aux Pays-Bas et en Irlande. En Angleterre, en août 2014, 34 Afghans souffrant de déshydratation et d'hypothermie, dont 13 enfants, mais aussi un homme sans vie, avaient été découverts à Tilbury (est) dans un conteneur maritime en provenance de Belgique.

4 images Le camion réfrigéré dans lequel 71 corps de migrants avaient été retrouvés en Autriche. Vladimir Simicek / AFP L'hommage aux 71 morts découverts en Autriche. ATTILA KISBENEDEK / AFP

Direct et sujet dans notre journal de la mi-journée:

Londres : le camion de l'horreur est parti du port de Zeebruges - JT 13h - 24/10/2019 Une enquête est ouverte chez nous, après la découverte de ces 39 corps à bord d'un camion. La découverte a eu lieu au Royaume-Uni, mais le véhicule est d'abord passé par la Belgique, il a transité par Zeebruges. Comment s'y passent les contrôles ? Car en l’occurrence ici, les passagers n'ont pas été repérés.

Camion de l'horreur : le point sur l'enquête - JT 13h - 24/10/2019 Une enquête est ouverte chez nous, après la découverte de ces 39 corps à bord d'un camion. La découverte a eu lieu au Royaume-Uni, mais le véhicule est d'abord passé par la Belgique. Voici les derniers éléments de l'enquête.