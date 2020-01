38e journée de grève en France: les annonces du gouvernement attendues par la rue, dans la rue

Le conflit des retraites était suspendu ce samedi aux annonces du gouvernement, promises par le Premier ministre, alors que les opposants étaient à nouveau dans la rue partout en France pour cette 38e journée de grève.

"Castaner en enfer", "Macron démission"

Plusieurs milliers de manifestants ont commencé à défiler en début d’après-midi dans la capitale entre la place de la Nation et celle de la République, rejoints par des centaines de "gilets jaune", avec banderoles et couronnes de fleurs en hommage au livreur mort après avoir été interpellé par les forces de l’ordre, Cédric Chouviat. Parmi les slogans : "Castaner en enfer", "Macron démission".

D’autres manifestations avaient lieu partout en France. A Toulouse dans la matinée, la police avait compté 3000 manifestants, contre 20.000 pour la CGT. A Nantes, où la police a dénombré 2800 personnes, des personnels de l’université s’étaient joints au cortège, de même que des "gilets jaunes". "On grève la gueule ouverte", "Retraite à poings levés", pouvait-on lire sur les pancartes et banderoles. De nombreux rassemblements plus petits avaient lieu dans tout le pays, comme à Compiègne (140 participants selon la police) ou Béthune (150).

De nouvelles propositions du gouvernement attendues

Edouard Philippe s’est engagé ce vendredi au terme d’une nouvelle journée marathon de bilatérales avec les partenaires sociaux à adresser ce samedi aux organisations syndicales et patronales "par écrit des propositions concrètes" qui pourraient former "la base d’un compromis".

►►► Lire aussi : réforme des retraites en France : Edouard Philippe fait un pas vers les syndicalistes de la CFDT

Au départ du défilé parisien, les leaders syndicaux interrogés ont dit n’avoir pas encore reçu ce courrier.

Philippe Martinez (CGT), en pointe dans la mobilisation contre la réforme, a redit que son organisation n’avait "pas changé d’avis" après 5 semaines de conflit et fustigé un projet de loi que "personne ne comprend" et dont beaucoup d’aspects "seront réglés par des décrets".

"Si ce soir on nous annonce un recul en tout ou partie sur l’âge pivot, ce sera le produit de la mobilisation, cela ne peut que nous conforter", a noté Yves Veyrier (FO), qualifiant la réforme des retraites de "pire idée de ce quinquennat".

Premiers incidents à Paris

De premiers incidents ont éclaté samedi aux alentours de 15h00 à Paris lors de la manifestation contre la réforme des retraites, a constaté une journaliste de l’AFP.

Les manifestants, dont certains masqués ou cagoulés, ont brisé des vitrines sur le trajet du cortège reliant la place de la Nation à celle de la République, et jeté des projectiles en direction des forces de l’ordre, qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène.