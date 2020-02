3500 personnes évacuées à Venise pour neutraliser une bombe de guerre

Le projectile fait 220 kilos environ et a été retrouvé plus tôt cette semaine à proximité de la zone portuaire industrielle, à l'extérieur du cœur historique de cette cité très touristique. De nombreuses voies de transport, par route, avion ou bateau, ont cependant été fermées.

#BombaDay #Diretta Le operazioni prevedono due fasi: una terrestre con despolettamento dell’ordigno una marina con il trasferimento della bomba disinnescata lungo il Canale Malamocco in alto mare pic.twitter.com/CKxVt3se6Q

La télévision locale TGR Rai Veneto explique dans un tweet que la "ville historique est isolée pour permettre le désamorçage de la bombe de la Seconde Guerre mondiale trouvée à Marghera". La gare Santa Lucia et Sur les photos d'Arianna Garavaglia et Cesare Cappello, la situation à la gare de Venise Santa Lucia et la Piazzale Roma sont totalement désertes.