35 millions d'arbres plantés en Afrique grâce à l'ONG belge Graine de vie

En douze ans d'existence, l'ONG belge Graine de vie a planté 35 millions d'arbres dans cinq pays d'Afrique, annonce-t-elle jeudi par communiqué en marge de la Journée internationale des forêts qui a lieu le 21 mars.

Oeuvrant pour la re-oxygénation de la planète, l'organisation compte 251 pépinières et 896 sites de reboisement "écologique et surtout social" à Madagascar, au Togo, au Cameroun, au Benin et au Ghana, souligne-t-elle, défendant une action intégrée à la vie sociale, "bien loin des sites qui foisonnent sur internet où l'on propose de planter des arbres pour quelques euros sans réel projet social et écologique".