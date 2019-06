30 ans après Tiananmen : "Vivre, c'est se battre pour les autres" selon l'écrivain Liao Yiwu

"Quelle est la valeur d’une vie ? Pour moi, vivre c’est se batte pour les autres". Et se battre, Liao Yiwu le fait en grande partie en publiant ses livres. Dans son dernier ouvrage "Des balles et de l’opium", il porte la voix de ces témoins et manifestants de la place Tiananmen, trente ans après.

Il y a trente ans, les manifestants de la place Tiananmen à Pékin dénonçaient la corruption et réclamaient plus de démocratie de la part du régime communiste. Les protestations dureront sept semaines et se termineront dans le sang… A l’époque, Liao Yiwu a hésité à s’engager dans les protestations. En 1989, il écrit le poème " le grand massacre ". Il sera alors emprisonné pendant quatre ans. En 2011, il fuit le pays pour se réfugier à Berlin. Mais trente ans après les faits, l’écrivain continue le combat en publiant des livres très critiques du régime chinois.

Il est aujourd’hui l’auteur le plus lu clandestinement en Chine. Clandestinement, car ses ouvrages ne sont aucunement diffusés par des maisons d’édition. Pour le lire, les Chinois fouillent le net pour y dénicher une version piratée. Alors certes, ces versions ne lui rapportent rien en termes financiers, mais cela ne dérange pas Liao Yiwu : " Même si ma réputation est une réputation " cachée ", ça me va. Car eux, ces autres chinois qui ont sont sorti de prison après 10 ou 15 ans, qui ont été oubliés, qui ne peuvent pas se faire connaître, qui n’obtiennent aucune compassion de la société… Eux sont vraiment malheureux, c’est aussi pour eux que j’écris. "

Dans Au Bout du Jour, Liao Yiwu est revenu sur les évènements de 1989, son parcours, mais il analyse aussi de façon très piquante la société chinoise actuelle, et notamment son rapport à l’argent, qu’il qualifie de " nouvel opium ".