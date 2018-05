3 questions sur le rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud: "Rien n'est joué à ce stade"

La Corée du Nord et la Corée du Sud ont entamé un rapprochement qui a surpris les observateurs. Les Jeux Olympiques d'hiver, une rencontre inter-coréenne, et Kim Jong-Un qui doit rencontrer Trump dans les prochaines semaines... Comment expliquer ce rapprochement ? Est-il sincère? Bruno Hellendorff, chercheur en relations internationales à l’Institut Egmont, était en Facebook Live sur la page Facebook RTBF Info ce midi. Il a répondu aux questions des internautes, voici ses réponses à trois de ces questions.

Est-ce que Kim Jong Un est le grand gagnant de ce jeu diplomatique?

"Les engagements de la Corée du Nord sont assez limités. On voit qu’ils ont été d’accord de mettre en place une série de gestes symboliques (les horloges à la même heure, mise ne place d’une zone de paix en mer). Dans le même temps, Kim Jong Un s’est aussi engagé à travailler avec ses partenaires autour d’une dénucléarisation, mais dont les contours restent très flous. Ce que cela recouvre comme engagements de la part de la Corée du Nord va devoir être discuté et négocié. Rien n’est donc joué. Autant il faut accueillir ce réchauffement avec beaucoup d’optimisme, mais il faut quand même raison garder, rien n’est joué à ce stade.

Cela pourrait très bien être une tactique. Si on regarde l’histoire des négociations entre la Corée du Nord et la communauté internationale, plus d’une fois la Corée du Nord a gagné du temps par ce biais pour renforcer son programme nucléaire et balistique. Aujourd’hui, vu qu’elle a atteint un certain niveau de sophistication qu’elle n’avait pas atteint auparavant, on peut effectivement se poser la question : dans quelle mesure elle ne va pas profiter de ce rapprochement pour développer son armement de manière opérationnelle".

Est-ce envisageable de réunifier les deux Corée?

"En tout cas, ça reste un objectif clair de la part du nord et du sud : les deux maintiennent encore un ministère de l’unification nationale. Cela dit, il faut quand même se rendre compte que les années ont passé depuis la séparation de la péninsule en deux et que l’on observe, du moins en Corée du Sud, un certain changement de perception. Les jeunes générations qui ont grandi dans cette menace de la Corée du Nord se sentent beaucoup moins en phase avec cet objectif politique affiché d’une réunification à terme. Ils disent que ce n’est finalement pas véritablement leur sentiment. Ils se sentent coréens, certes, mais est-ce que cela doit recouvrir une unification qui va coûter très cher ? Cette jeune génération se pose beaucoup plus la question que ses aînés".

Par ce jeu diplomatique, la Corée du Nord ne cherche-t-elle pas à s’approprier la Corée du Sud?

"En tout cas, la Corée du Nord cherche d’abord et avant tout la survie de son régime. C’est le système politique avec la dynastie Kim en son sommet qui joue sa survie. Ils le disent de manière parfois pas très voilée en disant : "Regardez, quelle est notre situation ? Le nucléaire doit nous permettre de survivre alors que nous sommes menacés sur base quotidienne pas les Etats-Unis, première puissance nucléaire mondiale".

Est-ce une manière de s’accaparer la Corée du Sud? Je dirais que c’est surtout une manière pour eux, dans le champ de la communication, apparaître comme une puissance nucléaire d’une part, mais surtout comme un pays normal qui a envie de pacifier la péninsule, mais selon ses propres termes. Et ça, la Corée du Nord ne voit que le nucléaire pour y arriver".