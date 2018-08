289 personnes ont été victimes des bombes à sous-munitions en 2017

L'Observatoire des sous-munitions a recensé 289 victimes d'armes à sous-munitions en 2017, dont 187 en Syrie, dans son rapport annuel publié jeudi, qui souligne aussi que 99% des victimes étaient des civils.

Ce rapport 2018 de l'Observatoire des sous-munitions dresse le bilan de l'application de la Convention d'Oslo qui interdit l'emploi, la production, le transfert et le stockage des armes à sous-munitions sur la période allant de janvier à décembre 2017.

Les bombes à sous-munitions (en anglais "cluster bombs") contiennent des centaines de petites bombes. Elles ne font aucune distinction entre personnes et biens civils et cibles militaires. Ces armes à sous-munitions violent les règles du droit international humanitaire, a pour sa part souligné l'ONG Handicap international.

Elles ont fait 289 nouvelles victimes en 2017 - contre 971 en 2016.

"Même s'il s'agit d'une diminution importante de victimes par rapport à l'année précédente, le bilan reste très préoccupant. 99% d'entre elles étaient des civils et c'est en Syrie qu'ont été recensées 65% des nouvelles victimes en 2017. Depuis 2012 les armes à sous-munitions ont été utilisées sans relâche durant le conflit syrien", qui a fait plus de 350.000 morts depuis 2011, souligne le rapport.

Selon l'Observatoire, jusqu'à 40% des bombes à sous-munitions n'explosent pas à l'impact. Comme les mines antipersonnel, elles peuvent être déclenchées au moindre contact, tuant et mutilant pendant et après les conflits.

Un tiers des accidents recensés en 2017 ont eu lieu au Laos (32 victimes), pays le plus contaminé au monde par les sous-munitions. Les enfants représentent 62% des victimes des restes des armes à sous-munitions, ajoute le rapport.

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention le 1er août 2010, 35 Etats parties ont détruit 1,4 million de stocks d'armes à sous-munitions, soit 177 millions de sous-munitions.

La Belgique avait terminé la destruction de son stock d'armes à sous-munitions en juillet 2010, conformément à la convention adoptée à Oslo, dans le prolongement d'une loi votée par le parlement. Il s'agissait de 115.210 obus à sous-munitions, de type 155mm ICM ("Improved Conventional Ammunition"), pour ses obusiers M-109, ce qui représentait 10.138.480 sous-munitions ("cluster bombs").

Selon le rapport, en 2017, 93 km² (l'équivalant de Charleroi) ont été déminés et 153.000 sous-munitions ont été sécurisées et détruites. Au total, 26 Etats et trois territoires sont encore contaminés par les restes de sous-munitions.

"La Convention d'Oslo a permis d'énormes avancées dans la protection des civils contre ces armes à sous-munitions: les stocks existants sont détruits, chaque année, des surfaces significatives de terres contaminées sont dépolluées, ces armes sont de plus en plus stigmatisées", a expliqué Alma Al-Osta, chargée de plaidoyer chez Handicap International à Bruxelles, dans un communiqué.

"Mais il est inacceptable que plusieurs centaines de civils continuent d'en être victimes chaque année. Toute nouvelle utilisation doit être fermement et systématiquement condamnée", a-t-elle ajouté.