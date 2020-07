2600€ en cas de Covid : l’argument marketing spécial de l’Ouzbékistan pour attirer les touristes

Une compensation sous conditions

Quand certains pays garantissent des vacances sans pluie, l’Ouzbékistan mise sur l’argument marketing des vacances "sans Covid". Sur le site des autorités du pays en charge du tourisme, on apprend que le plan de relance du secteur comprend le développement d’un projet en ce sens. Evidemment, reste la question clé de la confiance, au cœur de cette stratégie de communication.

Le versement de la "compensation" en cas d’infection n’est pas systématique. Le voyage devra obligatoirement avoir été fait avec un guide local certifié et les lieux de visites et d’hébergements devront également faire partie d’une liste d’endroits préalablement approuvés par les autorités après inspection pour voir s’ils répondent aux nouvelles normes sanitaires et épidémiologiques."Le 19 juin 2020, le président de la République d’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a signé un décret contenant des mesures additionnelles pour le développement du secteur touristique dans le strict respect des exigences sanitaires et du régime de sécurité épidémiologique" poursuit le document.