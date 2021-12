25 décembre 1991, il y a 30 ans tombait l’URSS

L'Union soviétique disparaissait il y a tout juste 30 ans. Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev démissionnait de la présidence de l'URSS. Le lendemain, le Soviet Suprême votait la fin de son existence. Retour sur ce grand tournant de l'histoire.

Contexte

En 1991, l'URSS est à bout de souffle. L'Europe de l'Est s'est libérée, Moscou perd le contrôle des pays baltes et le Caucase s'embrase. Le 19 août, les communistes conservateurs tentent un coup d'Etat avec l'armée pour sauver l'Union soviétique. Le putsch échoue mais tout au long du dernier trimestre de 1991, les républiques quittent tour à tour l'Union soviétique. C'est l'effondrement.

Les indépendances s'enchaînent : les pays baltes, l'Asie centrale, le Caucase, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie... La Russie aussi, si bien qu'à la fin, il ne reste plus que le Kazakhstan, pendant 4 jours à la mi-décembre. Et puis plus rien. Le 25 décembre, le président de cette coquille vide fait le constat qui s'impose. Mikhaïl Gorbatchev démissionne.

Libération de la parole Vs héritage impérial

" Il a essayé de sauver l’Union soviétique, en organisant toute une série de réformes économiques et politiques, mais aussi une réforme sur les relations entre les républiques soviétiques ", explique Aude Merlin, spécialiste de la Russie et du Caucase (ULB), " il a essayé tout en libéralisant la parole, en laissant s’exprimer les revendications de souveraineté qui ont donné lieu à des revendications d’indépendance ".

" Ce qu’il n’a pas pu maîtriser, poursuit-elle, c’est ce qui – derrière cet habit soviétique – relevait d’un héritage impérial. C’était très difficile de tenir les deux bouts d’un projet commun qui rassemblerait les républiques souhaitant rester ensemble et la libération de la parole et donc du regard sur l’histoire. Ce n’était pas viable et c’est ce qui fait que ça a craqué de toutes parts ".