23 morts dans l'explosion et l'incendie d'une usine au Soudan

Au moins 23 personnes sont mortes et plus de 130 ont été blessées mardi dans l'incendie d'une usine du nord de Khartoum, provoqué par l'explosion d'un camion-citerne contenant du gaz, a indiqué le gouvernement soudanais.

Une épaisse fumée noire s'est élevée dans le ciel durant l'incendie, tandis que le secteur a été bouclé par la police.

Le gouvernement a rapporté que "23 personnes ont été tuées et plus de 130 blessées dans un incendie dans une zone industrielle", provoqué par "l'explosion d'un camion-citerne contenant du gaz". Un précédent bilan de sources médicales faisait état de 16 morts et au moins 90 blessés.