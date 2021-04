2000 milliards de dollars : la recette inédite de Joe Biden pour remodeler l'économie américaine au travers des infrastructures

Si "mille milliards de mille sabords" était l’un des jurons favoris du Capitaine Haddock, le plan de "deux mille milliards de dollars" pourrait devenir la marque du "Capitaine Biden". Trois semaines après avoir annoncé dans le cadre de la pandémie un plan de relance économique de près de 2000 milliards de dollars (1900 milliards, pour être plus précis…) qui vient d’être adopté par le Congrès, le président américain a présenté hier soir à Pittsburgh un nouveau plan, intitulé "American jobs plan".

Dans son discours de présentation, Joe Biden s’est montré très clair : ce plan a été conçu pour l’économie américaine, ce seront donc des entreprises américaines, qui emploient des travailleurs américains et qui utilisent des produits américains qui devront en bénéficier. Si le slogan "America first" de Donald Trump lui a valu de nombreuses critiques en dehors des Etats-Unis, force est de constater que son successeur à la Maison Blanche utilise la même rhétorique. "C’est un investissement unique en une génération pour l’Amérique, comme nous n’en avons jamais vu ni entrepris auparavant" a dit Joe Biden.

Réparer des milliers de routes et de ponts

Destiné à créer des millions d’emplois notamment au travers des infrastructures américaines, ce plan se chiffre à un total de 2000 milliards de dollars, dont 620 milliards sont destinés aux transports, ce qui devrait permettre de moderniser plus de 32.000 kilomètres de routes et autoroutes, de réparer près de 10.000 ponts sur l’ensemble du territoire américain, mais aussi " d’amplifier la révolution des véhicules électriques " avec par exemple la conversion à l’électricité de 20% des bus jaunes de ramassage scolaire. 80 milliards de dollars seraient quant à eux prévus pour le rail. Sautant sur l’occasion, la société de transport ferroviaire Amtrak a présenté un plan pour les 15 prochaines années qui permettrait selon elle de transporter 20 millions de passagers supplémentaires grâce à la création d’une trentaine de nouveaux trajets tout en offrant plus d’emplois et en réduisant les émissions de CO2.

Ce plan pour les infrastructures est nécessaire

Professeur d’Economie à l’université Colombia de New York, Pierre-André Chiappori estime que ce plan est une très bonne idée : "Je crois que c’est une excellente idée parce que franchement, les infrastructures américaines en ont besoin. Beaucoup d’économistes pensent aujourd’hui que l’un des principaux freins à la productivité des entreprises américaines, et donc à la compétitivité, c’est la vétusté des infrastructures et notamment des infrastructures publiques, les ponts, les routes, etc. Il est clair que les investissements publics américains ont besoin de maintenance et d’extension. Ce plan pour les infrastructures est nécessaire. On peut discuter du montant et de la façon dont les fonds seront répartis. Comment les projets seront-ils sélectionnés ? S’il faut passer par un Sénat hostile, ne va-t-on pas avoir la tentation de faire passer projets qui n’ont pas un grand intérêt économique mais qui peuvent offrir la garantie des votes de certains sénateurs républicains… Il faudra voir les détails, mais sur le fond, je pense que c’est une excellente idée".

Pour financer les investissements qui seraient étalés sur huit ans, le président américain compte sur une hausse de l’impôt sur les sociétés, qui passerait de 21% (après la réforme mise en place par Donald Trump) à 28%. "Les avis sont partagés à ce sujet, explique Pierre-André Chiappori, parce que d’un point de vue très pragmatique, la façon dont Trump avait justifié sa réforme de la taxe sur les entreprises était la promesse d’un boom sur les investissements, qui ne s’est en réalité pas produit. Si vous regardez la courbe des investissements, vous n’y trouverez aucun mouvement dont l’ampleur correspondrait à la taille de la réforme fiscale qui a été mise en place. On pourrait donc penser qu’une hausse d’imposition des entreprises ait un effet légèrement négatif mais je serais vraiment très étonné que cet effet soit large".

La Chambre américaine de commerce "farouchement opposée"

L’annonce de cette façon de financer le plan a fait bondir la Chambre américaine de commerce, qui avait pourtant jusqu’ici plutôt salué positivement la plupart des décisions du nouveau président américain :"Nous sommes farouchement opposés aux hausses d’impôts proposées, qui ralentiront la reprise économique et rendront les Etats-Unis moins compétitifs sur la scène internationale, soit l’exact inverse des objectifs de ce plan".

Une réaction qui n’étonne pas le professeur d’Economie de Colombia : "La Chambre de commerce représente les entreprises et vous ne verrez jamais les entreprises réclamer des impôts plus élevés. Il est clair qu’elles ne vont jamais vous expliquer qu’une hausse des impôts est une bonne chose. Si vous regardez les résultats des entreprises américaines, les plus compétitives sont celles de haute technologie et je ne crois pas qu’une réforme de la fiscalité des entreprises ait pour elles un impact, ni sur leur profitabilité ni sur leur compétitivité".

Pierre-André Chiappori se montre en revanche plus prudent sur le risque d’inflation que ce plan de 2000 milliards de dollars pourrait entraîner : "Il est clair qu’il va y en avoir un peu dans les mois qui viennent, simplement parce que la demande va redémarrer ; l’économie a déjà été soutenue par les différentes mesures prises sous Donald Trump, elle va être boostée par les 1900 milliards qui vont arriver et par ailleurs, la vaccination va débloquer peu à peu les choses. Ce qui est frappant avec cette reprise, c’est que les Américains ont amassé une masse considérable d’épargne. Il va donc y avoir une demande, il est possible que l’offre n’arrive pas à suivre totalement, ne serait-ce que parce que même si les Etats-Unis vont bien, le reste du monde ne va pas aussi bien et il y aura des goulots d’étranglement, on en voit déjà sur le prix du pétrole, de certaines matières premières, le coût du transport maritime… Il y aura donc une petite hausse des prix. Mais cela, ce n’est pas très grave. La question, c’est de savoir si cela risque de déclencher des anticipations inflationnistes "

Et le professeur d’Economie précise alors que même les macro-économistes n’en ont pas la moindre idée… L’avenir le dira. Tout comme il dira si cet ambitieux plan présenté par Joe Biden – le plus important aux Etats-Unis depuis la seconde guerre mondiale – rassemble la majorité nécessaire au Congrès.

La science politique de Joe Biden, qui connaît par cœur tous les rouages de ce genre de négociations à Washington, va lui être très utile.