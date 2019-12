200 migrants secourus par les garde-côtes en Espagne

Migrants : témoignages poignants - JT 19h30 - 31/07/2019 On parle souvent des migrants qui débarquent en bateau sur les côtes italiennes, mais on parle moins de ceux renvoyés en Italie par les autres pays d'Europe. On les appelle communément les Dublinés. Ces derniers temps les pays du Nord de l'Europe ont intensifié les retours vers les pays de première arrivée, parfois avec des méthodes plutôt musclées.