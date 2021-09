À l’occasion des 20 ans de commémoration des attentats qui ont frappé les tours du World Trade Center à New York, le 11 septembre 2001, une émission spéciale a lieu en direct dès 13h30 sur la Une, en partenariat avec les MFP (France Info, RFI, France 24, TV5 Monde, RTS et Radio Canada). Plusieurs correspondants et reporters sont sur le terrain, à New York, Washington, Kaboul (Afghanistan) et Falloujah (Irak).

La cérémonie a lieu sans public, pandémie oblige. Après les deux minutes de silence qui ont commémoré l'attaque des tours jumelles du World Trade Center, c'est au tour de la commémoration de l'attaque du Pentagone, avec une troisième minute de silence à 9h37 (15h37 HB). 125 personnes avaient été tuées au sol par le crash, qui avait détruit toute la façade ouest du bâtiment, ainsi que 59 passagers de l'avion détourné. "Le jour où le mal est descendu sur le monde", a déclaré Mike Law, père d'une victime : "Au cours des vingt dernières années, ma famille et moi avons pleuré de très nombreuses larmes. J'ai voulu m'exprimer en mémoire de ma fille, demander que l'on prenne davantage de précautions, que nous nous rappelions de visages ordinaires". La troisième minute de silence a été suivie par l'interprétation de la chanson "You'll never walk alone", chanson traditionnelle américaine, par la cantatrice Kelli O'Hara.

Les noms des plus de 3000 victimes sont égrenés après ce discours. Six minutes de silence auront lieu en tout pour commémorer chaque événement : l’attaque de la tour Sud, l’effondrement de chaque tour, l’attaque du Pentagone et le crash du dernier avion en Virginie. Entre chaque minute de silence auront lieu d'autres énonciations de noms de victimes. Plusieurs officiels, dont le président des Etats-Unis Joe Biden et son épouse Jill, les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton, et la cheffe démocrate au Congrès Nancy Pelosi, sont présents. L'hymne américain a été interprété par une chorale de New York, autour du drapeau américain déchiré, retrouvé sur le World Trade Center en 2001.

Il y a vingt ans, 2977 personnes perdaient la vie dans l’effondrement des deux tours du World Trade Center, après avoir été percutées par des avions de ligne détournés des compagnies American Airlines et United Airlines. Le tout en deux heures à peine. A l’époque, c’est la sidération, l’incompréhension. "C’est le premier coup de force contre le territoire américain, rappelle Dorothée Vandamme, professeur à l’Institut de sciences politiques de l’UCLouvain. Le 11 septembre, c’est quelque part la violation de la sanctuarisation du territoire américain." "Il y a eu un premier attentat en 1993, dans le sous-sol de l’une des tours, rappelle Slimane Zeghidour, écrivain, chercheur et journaliste franco-algérien.. Mais là c’est une attaque qui vient de l’extérieur et qui vise les lieux géométriques qui fondent l’identité américaine avec tout le rêve américain derrière. Le Congrès, le Pentagone et le World Trade Center étaient des symboles fondamentaux." Certaines images ont été particulièrement choquantes, et ont fait débat, comme l’image des "falling men", dont la médiatisation a fait polémique à l’époque.

D’autant plus que cette attaque émanait d’une organisation connue, Al-Qaïda. "Il y avait des bouts d’information, mais tout n’a pas suffisamment été recoupé par les différentes organisations", explique Audrey Vandamme. " "Les personnes qui ont organisé cet attentat (Oussama Ben Laden, indirectement, et Cheikh Ali Mohammed) ont théorisé le fait de mettre ensemble deux choses : un détournement d’avion classique et un attentat suicide", note Etienne Leenhardt, directeur-adjoint de l’information de France 2 et correspondant aux Etats-Unis à l'époque. Chaque année, cette commémoration a lieu à Ground Zero. Pourtant, cette année, c’est particulier, rappelle Etienne Lenhardt : "On est un petit peu à un carrefour. Il y a les 20 ans, la concomitance avec le retrait d’Afghanistan, et puis il faut rappeler qu’un Américain sur 5 n’a pas de mémoire personnelle." Le devoir de mémoire et d’éducation est d’autant plus fort.