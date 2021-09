À l’occasion des 20 ans de commémoration des attentats qui ont frappé les tours du World Trade Center à New York, le 11 septembre 2001, une émission spéciale a lieu en direct dès 13h30 sur la Une, en partenariat avec les MFP (France Info, RFI, France 24, TV5 Monde, RTS et Radio Canada). Plusieurs correspondants et reporters sont sur le terrain, à New York, Washington, Kaboul (Afghanistan) et Falloujah (Irak).

Il y a vingt ans, 2977 personnes perdaient la vie dans l'effondrement des deux tours du World Trade Center, après avoir été percutées par des avions de ligne détournés des compagnies American Airlines et United Airlines. Le tout en deux heures à peine.