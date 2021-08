2,9% des Belges de retour de zone rouge testés positifs, mais avec d'importantes différences selon les pays

Entre le 26 juillet et le 1er août, près de 400.000 Belges ont rempli un PLF (Passenger Locator Form), le formulaire en ligne qui doit être rempli par toute personne (belge ou non) lorsqu’elle entre ou voyage en Belgique depuis un autre pays, et ceci quel que soit le moyen de transport. Et parmi ceux-ci, près de 150.000 revenaient d'une zone rouge.

Parmi les 41.912 tests dont on a les résultats, 2,9% des personnes ont été testées positives, soit un taux assez similaire au nombre de tests dans l'ensemble de la population. Mais ce taux diffère assez fort selon les pays de provenance, et il est par exemple beaucoup plus élevé pour les retours du Maroc.

Sans surprise, les arrivées en provenance d'un autre pays ont été beaucoup plus nombreuses en juillet que les mois précédents: plus d'1,1 million ont été enregistrées en juillet, contre 390.764 en juin par exemple. Parmi celles-ci 357.531 revenaient d'une zone rouge, et 3,2% des tests effectués sur le mois se sont avérés positifs.

L'Espagne et maintenant le Maroc

Mais selon la période, l'origine de ces tests positifs a varié: lors de la première quinzaine de juillet, c'est ainsi d'Espagne que les voyageurs sont le plus souvent revenus avec une contamination au Covid (près de 4% d'entre eux).

Mais la situation a changé en cette fin juillet: dès la semaine du 19 au 25 juillet, on a enregistré une hausse du taux de positivité de retour du Maroc, avec 4,7% de positifs. Mais ce taux est cette fois monté à 7,5%, ce qui représente plus d'un retour sur 14! Derrière, ce sont les taux de retour de Turquie (2,3%) et d'Espagne (2,2%) qui sont les plus importants, mais à des niveaux bien moindres.

A noter que si on examine le lieu de résidence des personnes testées, ce sont les Bruxellois qui ont été le plus souvent testés positifs (3,9% d'entre eux), devant les Hainuyers (3,3%).