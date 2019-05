1er mai à Paris: 165 interpellations à Paris suite à des heurts entre les "Black Blocs" et la police

Des premiers heurts ont éclaté à Paris vers 13h00 avant le démarrage officiel de la manifestation syndicale du 1er mai, entre des forces de police et des "black blocs" qui avaient rejoint des "gilets jaunes" en début de cortège, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dans une ambiance tendue, des grenades de désencerclement et lacrymogènes ont été lancées par les forces de l'ordre sur quelques centaines de militants anticapitalistes "blacks blocs", sur le boulevard du Montparnasse. Les forces de l'ordre ont essuyé également des jets de projectiles. Un manifestant a été blessé à la tête, selon un journaliste de l'AFP.

Déjà 165 interpellations à Paris à 13h15

A 13 heures 15, la préfecture de police de Paris signalait 165 interpellations et plus de 9000 contrôles préventifs. Le ministère, qui a déployé plus de 7.400 policiers et gendarmes attend "1.000 à 2.000 activistes radicaux". Mardi, Emmanuel Macron a réclamé que la réponse aux "black blocs" soit "extrêmement ferme", après des appels sur les réseaux sociaux à transformer Paris en "capitale de l'émeute".