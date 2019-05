1er mai à Paris: 148 placements en garde à vue à Paris à 15H00 suite à des heurts entre les "Black Blocs" et la police

Les manifestations du 1er mai ont réuni 151.000 manifestants dans toute la France, dont 16.000 à Paris. Ce chiffres émanent du Ministère français de l'Intérieur. Le comptage a été fait à 14H00. Un autre comptage réalisé par le cabinet indépendant Occurence et commandé par plusieurs médias français publie lui un chiffre de 40.000 manifestants à Paris.

Dans une ambiance tendue, des grenades de désencerclement et lacrymogènes ont été lancées par les forces de l'ordre sur quelques centaines de militants anticapitalistes "blacks blocs", sur le boulevard du Montparnasse. Les forces de l'ordre ont essuyé également des jets de projectiles. Un manifestant a été blessé à la tête, selon un journaliste de l'AFP.

Des premiers heurts ont éclaté à Paris vers 13h00 avant le démarrage officiel de la manifestation syndicale du 1er mai, entre des forces de police et des "black blocs" qui avaient rejoint des "gilets jaunes" en début de cortège, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le ministère, qui a déployé plus de 7.400 policiers et gendarmes attend "1.000 à 2.000 activistes radicaux". Mardi, Emmanuel Macron a réclamé que la réponse aux "black blocs" soit "extrêmement ferme", après des appels sur les réseaux sociaux à transformer Paris en "capitale de l'émeute".

A 15 heures, la préfecture de police de Paris signalait 200 interpellations et plus de 12.500 contrôles préventifs. Le parquet de Paris signalait également 148 placements en garde à vue à 15 heures, en lien avec la manifestation du 1er mai dans la capitale.

Paris: premiers heurts entre les "Black Blocs" et la police lors de la manifestation du 1er mai - © KENZO TRIBOUILLARD - AFP

"Jusqu'à quel point, dans quelles proportions, comment tout cela se mélange bien ou mal, c'est ça la grande question politique dans laquelle est plongé notre pays et à laquelle sontconfrontés tous les dirigeants responsables, y compris nous", a ajouté le député, qui était accompagné par Manon Aubry, la tête de liste de LFI pour les élections européennes du 26 mai.

A Marseille, des milliers de personnes ont manifesté dans la matinée dans un cortège placé sous le signe de la "convergence des luttes" entre forces sociales et "Gilets jaunes" auquel s’est joint le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. "Ce qui est nouveau cette année, c'est la jonction entre le mouvement ouvrier, traditionnel, syndical et le mouvemen spontané, insurrectionnel, des Gilets jaunes", a déclaré à la presse le leader de LFI.

Certains manifestants, comme ici à Marseille, font référence à Alexandre Benalla. Il y a juste un an l'ex-conseiller de l'Elysée avait brutalement interpellé un couple. - © CHRISTOPHE SIMON - AFP

Le secrétaire général de la CGT contraint de quitter momentanément la manifestation

A Paris, manifestants "Gilets jaunes" et militants de la CGT ont commencé à se mêler gare Montparnasse, d'où ils devaient prendre la direction de la place d'Italie

La CGT a annoncé 233 rassemblements dans tout le pays, avec le soutien de la FSU, Solidaires et des organisations étudiantes

Unef et UNL. La CFDT, la CFE-CGC et la Fage avaient pour leur part rendez-vous place de l'Odéon dans la capitale, où le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a rappelé l'attention portée par son organisation au mouvement des "Gilets jaunes".

D'autres rassemblements importants étaient prévus à Toulouse, Lyon ou encore Strasbourg, où environ 2.000 personnes, selon un journaliste de Reuters, se sont retrouvées. Des "Gilets jaunes" ouvraient la marche derrière la banderole syndicale de tête, avec leur propre message : "Vivre et non survivre".