185 tortues emballées dans du plastique découvertes dans une valise à l'aéroport des Galapagos

185 tortues ont été découvertes dans une valise à l’issue d’un contrôle de routine dans l’aéroport de l’île de Baltra, la principale porte d’entrée de l’archipel des Galapagos. Elles devaient être acheminées vers la ville de Guayaquil, sur le continent. L’auteur présumé de ce trafic de faune sauvage est un policier, Nixon Alejandro P.D., a précisé le Parquet équatorien sur son compte Twitter.

L’homme a été arrêté et encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 4.000 dollars d’amende. Il est actuellement en prison préventive et sera jugé le 18 avril prochain, a indiqué le ministère de l’Environnement et de l’Eau dans un tweet.