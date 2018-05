150 nouveaux soldats arrêtés en lien avec le putsch avorté en Turquie

La police turque a arrêté vendredi 150 soldats soupçonnés d'être liés aux réseaux du prédicateur Fethullah Gülen, auquel Ankara impute le putsch avorté de juillet 2016, a annoncé l'agence étatique Anadolu.

Le parquet d'Istanbul a émis au total des mandats d'arrêt contre 300 militaires, dont 211 soldats d'active, dans le cadre d'une enquête sur les structures gulénistes au sein de l'armée, selon Anadolu.

Cent cinquante des soldats concernés par ces mandats ont été arrêtés vendredi par la police d'Istanbul, a précisé l'agence.

Depuis le putsch avorté, plus de 50.000 personnes ont été arrêtées et plus de 140.000 limogées ou suspendues à travers le pays.

7500 soldats limogés

Parmi les personnes arrêtées figurent près de 7500 militaires, selon des chiffres du ministère de la Justice. Plus de 7500 soldats ont en outre été limogés.

L'armée de l'air a été particulièrement touchée par ces purges, les autorités estimant que plusieurs des meneurs du putsch manqué étaient issus de ses rangs.

Outre les partisans présumés du prédicateur Fethullah Gülen, ces purges ont également touché des opposants politiques du président Recep Tayyip Erdogan, des médias critiques et des militants des droits de l'Homme.

Installé aux Etats-Unis, le prédicateur Gülen, un ancien allié de M. Erdogan, dément toute implication dans la tentative de putsch.