150.000 tonnes de nourriture finissent chaque jour dans les poubelles des Américains

Chaque jour, 150.000 tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle aux États-Unis, selon une étude rapportée par NDTV, soit plus de 400 grammes gaspillés par Américain. Tout ce gaspillage représente 7% des terres agricoles cultivées aux États-Unis et 16.000 milliards de mètres cubes d'eau utilisés inutilement à la production de nourriture.

Basé sur les données du gouvernement et des enquêtes entre 2007 et 2014, le rapport révèle que la quantité de nourriture gaspillé équivaut à environ 30 % des calories quotidiennes moyennes consommées par Américain. Il ressort également que cela correspond "à des récoltes produites avec l'utilisation de 350.000 tonnes de pesticides et 820.000 tonnes d'engrais azoté, chaque année".

Les fruits et légumes finissent plus souvent à la poubelle

Parmi les premiers produits jetés figurent les fruits et les légumes (39% de l'ensemble des produits jetés), suivis par les laitages (17%), la viande (14%) et les céréales (12%). A contrario, les chips, l'huile, les boissons non alcoolisées et les sucreries occupent le bas du classement.

"Les régimes alimentaires de qualité supérieure contiennent plus de fruits et de légumes, qui sont gaspillés en plus grande quantité que les autres aliments", a déclaré la co-auteure de l'étude, Meredith Niles, professeure assistante à l'Université du Vermont. "Manger sainement est important et a de nombreux bienfaits, mais plus nous suivons ces régimes, plus nous devons avoir conscience du gaspillage alimentaire."