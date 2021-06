15 tonnes et 230 ans : huit chênes quittent leur forêt pour le chantier de Notre-Dame de Paris

La reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris est un travail de longue haleine. Ce jeudi et vendredi, une étape symbolique a été franchie : huit chênes de près de 230 ans ont quitté la forêt de Bercé qui les a vus grandir pour rejoindre la scierie où ils seront débités et sciés durant l’été.

"Ces huit arbres, ce sont les plus lourds et les plus longs de la récolte. Ils vont produire les huit poutres pour le tabouret de la flèche. Ils font entre 95 et 110 centimètres de diamètre et entre 22 et 26 mètres de long chacun", explique Claire Quinones, responsable commercial bois et service à l’office national des forêts françaises. Les huit chênes ont été abattus début mars, avant leur montée en sève, mais il a fallu attendre le mois de juin pour que les chemins soient praticables pour les tracteurs qui les transportent.

Défi logistique

Tout dans cette entreprise est un défi logistique : débarder les arbres, les soulever avec deux grues pour les charger dans un camion sans les abîmer (chaque arbre pèse entre 10 et 15 tonnes), les transporter via convoi exceptionnel ou encore trouver une scierie capable de gérer de si grands arbres.

En tout, 1000 chênes seront nécessaires à la seule reconstruction de flèche de la cathédrale (sans compter la charpente principale, donc). Tous les arbres sans exception sont offerts : 50% issus de forêts publiques, 50% de forêt privées. La quantité d’arbres centenaires nécessaire à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame peut sembler astronomique. En réalité, ces 1000 chênes représentent seulement 0,1% de la récolte annuelle de bois de chêne français destiné à être utilisé dans la construction où l’ameublement.