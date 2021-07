14 juillet: Mcfly et Carlito, deux Youtubeurs dans les avions de la Patrouille de France, un gage controversé

14 juillet, jour de fête nationale française défilé sur les Champs Elysées. Tout le monde avait les yeux tournés vers le ciel pour le passage traditionnel des avions de la Patrouille de France. Deux passagers s’étaient joints aux pilotes cette année : les youtubeurs français Mcfly et Carlito. Un gage issu d’une petite saga de vidéos à l’initiative d’Emmanuel Macron.

Tout vient d’un défi lancé par Emmanuel Macron en février. Les deux youtubeurs devaient réaliser une vidéo de sensibilisation aux gestes barrières. 10 millions de vues étaient nécessaires pour remporter le Graal : une vidéo avec le président. Quelques jours ont suffi à Mcfly et Carlito pour les obtenir. Direction ensuite l’Elysée pour un concours d’anecdotes, sorti en mai sur Youtube.

Ceux qui se prénomment David et Raphael dans la vie n’ont toutefois pas l’habitude d’en rester là. Les gages sont un rituel dans leurs vidéos, et le président n’allait pas y échapper. Si le concours s’est terminé sur un partage, les youtubeurs n’y ont pas échappé. Mais voler avec la patrouille de France ne s’improvise pas. Des tests de santé et une préparation étaient nécessaires, notamment pour les procédures en cas de problèmes ou pour tester les sièges éjectables.