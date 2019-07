14 juillet: des "gilets jaunes" perturbent l'après-défilé à Paris, 175 personnes interpellées

Des dizaines de personnes, dont des "gilets jaunes", sont parvenues dimanche après-midi à investir les Champs-Elysées dans un face à face tendu avec les forces de l'ordre, à l'issue du défilé militaire du 14 juillet.

C'est la première fois depuis le 16 mars que des "gilets jaunes" retournaient manifester sur les Champs-Elysées qui avaient connu une flambée de violences lors du 18e samedi de mobilisation de ce mouvement social, et étaient devenus depuis un secteur interdit à toute manifestation.

Un total de 175 personnes ont été interpellées, a annoncé dans un tweet à 17H00 la préfecture de police de Paris. D'abord en marge du défilé militaire, où des "gilets jaunes" avaient appelé à manifester, puis lors des échauffourées de l'après-midi.

Plusieurs figures des "gilets jaunes" ont été interpellées dans la matinée et placées en garde à vue quelques heures: Jérôme Rodrigues, ancien commerçant qui a perdu son oeil droit en janvier, et Maxime Nicolle, dit "Fly Rider", pour "organisation d'une manifestation illicite", et le routier Eric Drouet pour "rébellion", selon le parquet.

Dans la matinée, sur la célèbre avenue, quelques dizaines de "gilets jaunes", sans leur chasuble fluo mais armés de sifflets et de ballons, ont copieusement hué le passage du président Emmanuel Macron.

De petits groupes ont ensuite parcouru la grande artère en chantant "Macron démission" ou "Gilets jaunes ! Ca va péter ! ".

C'est après la fin de la cérémonie que la situation s'est tendue. Vers 14H30, des manifestants mais aussi des jeunes gens dissimulant leurs visages sous des foulards et capuches ont investi le haut de l'avenue en profitant de sa rouverture au public.

De nombreuses barrières métalliques qui avaient été utilisées pour limiter les déplacements des spectateurs ont été mises à terre, des poubelles incendiées, conduisant les forces de l'ordre à riposter en tirant des grenades lacrymogènes.

Les policiers ont progressé sur l'avenue, en chassant peu à peu les manifestants, qui se réfugiaient dans les rues adjacentes.

"Ce matin on est venu assister au défilé car on est citoyen. On nous a tellement interdit de Champs, c'est important d'être de retour", a déclaré Cid, 33 ans, venu de Seine-et-Marne.

Bleu, blanc, rouge des pieds à la tête, il est encore révolté par le traitement réservé aux manifestants: "On nous a nassé (encerclé) dans la matinée, on s'est fait traiter comme des chiens. C'est eux (ndlr les forces de l'ordre) qui ont fait monter la pression".

"Les forces de l'ordre ont repris le terrain"

Vers 16H00, la préfecture de police assurait dans un tweet que "les forces de l'ordre ont repris le terrain". Le calme est revenu progressivement à partir de 17H00 sur l'avenue où les forces de l'ordre demeuraient en nombre.

Dans l'après-midi, des street-medics, des bénévoles assurant les premiers secours dans les manifestations, ont indiqué avoir pris en charge une touriste étrangère grièvement blessée à l'oeil gauche, vers 14H30 en haut des Champs-Elysées.

La célèbre brasserie parisienne Le Fouquet's, sévèrement endommagée lors de la manifestation du 16 mars et qui venait juste de rouvrir ses portes, a dû à nouveau barricader sa devanture.

Quelques vitrines de commerces ont été cassées dans des rues perpendiculaires à l'avenue et un abribus a eu la vitre détruite, a constaté un photographe de l'AFP.

"Comment est-ce possible que des #BlackBlocs et des voyous d'extrême gauche arrivent à tout saccager le jour de notre fête nationale? ", s'est indignée la dirigeante du Rassemblement national Marine Le Pensur Twitter, s'en prenant à "l'incompétence chronique" du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Après près de huit mois de mobilisation depuis le 17 novembre, l'essoufflement gagnait le mouvement ces dernières semaines. Ils n'étaient que quelques centaines à manifester samedi dans plusieurs villes de France.