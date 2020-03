14 des 16 hôpitaux provisoires ont été fermés à Wuhan: en Chine, le coronavirus continue de reculer

Réouverture partielle de Disneyland ou des magasins Ikea, fermeture d'hôpitaux de campagne: la Chine s'orientait lundi vers un retour à la normale très progressif après un mois et demi d'hyper restrictions pour cause de coronavirus. Le pays où le Covid-19 a fait son apparition fin 2019 voit la maladie reculer depuis plusieurs semaines sur son sol, alors même qu'elle se propage dans le reste du monde.

Même si les mesures de restriction restent draconiennes et que beaucoup d'habitants préfèrent rester confinés chez eux, chaque jour qui passe voit un peu plus de piétons et d'automobiles dans les rues de Pékin. La capitale reste encore très loin de son affluence habituelle et les transports publics sont encore largement vides. Très peu de gens s'aventurent à l'extérieur sans un masque. Mais à Wuhan (centre), la ville de 11 millions d'habitants au cœur de l'épidémie, plusieurs signes laissent espérer une fin progressive des mesures de quarantaine imposées le 23 janvier.

Témoin du recul de la maladie à Wuhan, 14 des 16 hôpitaux de campagne ouverts pour les patients contaminés ont déjà été fermés, a rapporté l'agence Chine nouvelle. Ces établissements ont traité des milliers de patients installés dans des usines, des installations sportives ou encore un parc d'expositions convertis en hôpitaux. Les deux derniers doivent fermer leurs portes mardi.

Dans toute la Chine, 19.000 patients sont toujours hospitalisés, contre un maximum de 58.000 à la mi-février.

Le bouclage du Hubei pourrait prendre fin

Un haut responsable du pays a laissé entendre vendredi que le bouclage de la province du Hubei, où se trouve Wuhan, pourrait bientôt prendre fin. "Le jour que tout le monde attend ne devrait plus être si loin que ça", a déclaré devant la presse Ding Xiangyang, secrétaire général adjoint du gouvernement. Des habitants contactés par l'AFP ont fait part de leur impatience de pouvoir sortir de chez eux, notamment dans les secteurs du Hubei où plus aucun cas de contamination n'a été annoncé depuis plusieurs semaines.

La visite la semaine dernière d'une haute responsable du régime communiste à Wuhan a été perturbée par les cris d'habitants confinés, dénonçant apparemment des problèmes d'approvisionnement.

La province a ordonné le 20 février aux entreprises de ne pas reprendre le travail avant le 10 mars. Des entreprises indispensables, comme supermarchés et pharmacies, sont toutefois restées ouvertes. Aux portes du Hubei, la province de l'Anhui (est) a annoncé que ses trois derniers patients avaient pu quitter l'hôpital, a annoncé lundi Chine nouvelle.Dans le nord-ouest, la province montagneuse du Qinghai se prépare à rouvrir certaines écoles dans le courant de la semaine.