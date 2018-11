14-18: la polémique enfle après la justification de Macron quant à l'hommage à Pétain aux Invalides

"Je n'occulte aucune page de l'histoire", a souligné le chef de l'Etat, en réponse à certaines critiques contre la célébration de Philippe Pétain, qui fut ensuite chef du gouvernement collaborationniste de Vichy (1940-44). "Il a été un grand soldat, c'est une réalité. La vie politique comme l'humaine nature sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire". "J'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face", a-t-il lancé. "Je me suis toujours opposé au défaitisme français ou à la complaisance envers toute idéologie. Mais je reconnais la part que nos maréchaux et notre armée ont joué. Nous lui devons la victoire", "la victoire d'une nation combattante", a-t-il conclu, au 4e jour de son périple de commémoration du centenaire de l'Armistice de 14-18.

Historiquement, le Maréchal Pétain a été vu comme un sauveur de la France lors de la guerre 14-18. Son intervention a notamment permis de tenir le choc et de renverser la vapeur en faveur des "poilus" français lors de la bataille de Verdun en 1916. Sa politique était défensive, contrairement à beaucoup de chefs militaires. Jouissant d'un prestige et d'une aura gigantesque dans l'entre-deux guerres, il conduira la France vers l'armistice en 1940. Rompant avec le IIIe République - et la démocratie-, il gouvernera ensuite le Régime de Vichy et entrera dans une collaboration poussée avec le IIIème Reich. Ce gouvernement, autoritaire, antisémite et fascisant, sera déclaré "illégitime, nul et non avenu" par Charles de Gaulle à la Libération, en été 44. Philippe Pétain sera ensuite condamné par la Haute Cour de Justice. Il sera condamné à la peine de mort en 1945 (la peine sera commutée en prison à perpétuité en raison de son âge avancé). Il est depuis frappé d'"indignité nationale". Enterré sur l'île d'Yeux, sa personnalité et ses différentes actions clivent toujours une partie des historiens. Laurent Joffrin, de Libération, parle donc d'"erreur" d'Emmanuel Macron dans son éditorial. En rappelant le rapport qu'ont eu les différents présidents avec cette personnalité.

Ainsi, Jean-Luc Mélenchon d'écrire: "Le maréchal #Joffre est le vainqueur militaire de la guerre de 14-18. #Pétain est un traitre et un antisémite. Ses crimes et sa trahison sont imprescriptibles. Macron, cette fois-ci, c'est trop ! L'Histoire de France n'est pas votre jouet". Et Benjamin Griveaux de réagir au leader de la France Insoumise: "Jean-Luc Mélenchon ? C'est fort de café", a-t'il déclaré. "Je le renvoie à l'histoire de France, s'il la méconnaît il est temps qu'il se replonge dans ses livres d'histoire. Vous connaissez son goût pour la provocation, nous ne tomberons pas dans ce panneau." "Je ne rentrerai pas dans cette mauvaise polémique, pas sur un territoire ou des millions des personnes qui se sont entretuées", a conclu M. Grivaux.