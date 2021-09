11 septembre : "Une Défense européenne ne va que diviser l’Europe" déclare Jens Stoltenberg, le patron de l’OTAN, à la RTBF

La RTBF a pu le rencontrer en exclusivité et à la veille de cette date clé, nous lui avons demandé ce qu’il retenait du 11 septembre. : "Je me souviens très clairement et fortement des évènements du 11 septembre parce qu’à l’époque j’étais en fait Premier ministre de Norvège et bien sûr, cela nous a tous choqués de voir l’attaque en direct, de savoir combien de personnes avaient été tuées. Mais aussi à quel point nous étions impressionnés par tous ceux qui ont réellement aidé à sauver des vies là-bas, les premiers intervenants, les médecins et tous les autres qui sont allés aider aussi".

Le terrorisme peut frapper n’importe où dans le monde et depuis le 11 septembre, nous avons vu des attentats terroristes à Paris à Bruxelles, dans mon propre pays la Norvège, à Bagdad à Ankara à Christchurch partout dans le monde. Et nous avons vu encore et encore que le terrorisme se présentait sous de nombreuses formes différentes, il utilise différentes idéologies politiques, différentes religions comme déguisement. Mais derrière il y a toujours la même haine, la même violence et intolérance et peu importe le type de religion ou d’idéologie derrière laquelle les terroristes essaient de se cacher."

Mais c’est un retour à zéro pour le peuple afghan et la situation des droits de l’homme sur place : "C’est une tragédie pour le peuple afghan et un déchirement pour nous tous qui le soutenions depuis tant d’années. Les talibans sont maintenant de retour en Afghanistan, mais notre responsabilité est de rester vigilant C’est de rester engagé dans la lutte contre le terrorisme et d’utiliser la diplomatie, la politique, le levier économique pour contraindre les talibans à tenir leurs promesses sur le terrorisme sur les droits de l’homme et le droit de libre passage pour les Afghans en danger."

La consternation des Européens concernant les modalités du retrait américain d’Afghanistan a relancé le débat sur la nécessité d’une armée européenne. D’un côté, des voix favorables à une "autonomie stratégique" affirment que la chute de Kaboul doit servir de signal d’alarme, de l’autre, leurs opposants jugent qu’il n’y a pas de menace existentielle justifiant la création d’une force militaire.

Que pense le Secrétaire Général de l’OTAN de la mise sur pied d’une défense européenne ? : "L’OTAN demande depuis de nombreuses années plus d’efforts financiers de la part des alliés européens pour leur dépense militaire pour avoir de meilleures capacités d’action. Et je salue le fait que les Européens investissent davantage. Mais cela ne devrait pas être quelque chose qui est en dehors de l’OTAN ou qui est en concurrence. Ils devraient s’inscrire dans le cadre d’efforts plus larges visant à renforcer l’OTAN parce que nous avons besoin que l’Europe et l’Amérique du Nord s’unissent pour répondre à une Russie plus agressive face à l’équilibre mondial des forces, il y a la Chine et donc nous devrions nous tenir ensemble en nous protégeant les uns les autres et tant que l’Europe et l’Amérique du Nord. Ensemble nous sommes plus forts et en sécurité !"

Même si les Américains se détournent plus des situations dans le voisinage de l’Europe et voient plus leur intérêt en Asie et face à la montée en puissance de la Chine ? : "Les États-Unis ont accru leur volonté de présence en Europe au cours des dernières années et l’OTAN est essentielle pour la défense de l’Europe. 80% des dépenses de défense de l’OTAN proviennent d’alliés non-membres de l’UE. La Norvège au nord, la Turquie au sud et puis bien sûr à l’ouest les États-Unis le Royaume-Uni et le Canada… Toute tentative de diviser ou d’affaiblir le lien entre l’Europe et l’Amérique du Nord va non seulement affaiblir l’OTAN, mais aussi diviser également l’Europe. Nous devons donc être solidaires entre l’Amérique du Nord et en l’Europe.

Les États-Unis, bien sûr, continuent d’être présents également dans notre voisinage. Les États-Unis par exemple soutiennent les efforts de la France et d’autres pays européens dans le Sahel, même chose dans la lutte contre les cibles de l’Etat Islamique en Irak et en Syrie, des alliés européens sont là, mais bien sûr, les États-Unis ont été absolument essentiels dans ce que nous avons accompli dans la lutte contre l’Etat Islamique. Tant que nous restons ensemble, nous formons l’alliance la plus réussie, la plus forte de l’histoire et cela assure la sécurité de tous nos peuples."