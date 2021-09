11 septembre : "Je vais mourir, je le sais", les dernières conversations avant l'horreur

Melissa Doi, 32 ans, était alors cadre dans une entreprise installée au 83e étage de la tour Sud du WTC. Elle a pu rester en ligne avec une employée des services d'urgence pendant quatre minutes, après l'impact du deuxième avion : - "Je vais mourir, c'est ça ?" dit-elle alors en pleurant. - "Non, non, non, non, non", répond l'opératrice. - "Je vais mourir, je le sais !" - "Madame, madame, faites vos prières", dit l'employée en guise de consolation. - "Dieu, je t'en prie..." La conversation s'achève peu après sur un "au secours" déchirant de Melissa Doi.

Betty Ong, par exemple, était hôtesse de l'air sur le vol American Airlines 11 au départ de Boston. A 8H19, elle joint le contrôle au sol. Elle explique que deux de ses collègues ont été poignardés et que le poste de pilotage ne répond pas. "Je pense que nous sommes détournés", explique-t-elle. A peine 30 minutes plus tard, l'avion dans laquelle elle se trouve heurte la tour Nord.

Alice Hoagland, elle, essaye d'appeler son fils Mark Bingham après avoir pris connaissance des détournements en cours. Celui-ci avait pris place ce matin-là à bord du vol United Airlines 93. "Fais de ton mieux pour essayer de reprendre le contrôle de l'appareil", lui dit-elle d'une voix calme et ferme en laissant un message sur son téléphone portable. L'avion s'est finalement écrasé dans un champ en Pennsylvanie, en lieu et place de Washington, sa cible supposée. Mark Bingham est considéré comme l'un des passagers qui se sont attaqués au prix de leur vie aux pirates de l'air, évitant que l'avion ne s'écrase sur le Capitole ou la Maison Blanche.

A New York, Brian Sweeney était à bord du vol United Airlines 175 avant que l'appareil ne heurte la tour Sud, à 9H03. Quelques minutes avant, il parvient encore à laisser un message à sa femme :"Ecoute, je suis à bord d'un avion détourné", dit-il. "Je veux simplement te dire que je t'aime, que je ne souhaite que ton bonheur. Même chose pour mes parents et nos amis. Je vous aime tous."



D'autres ont été en mesure d'échanger quelques derniers mots. Beverly Eckert, cité par le New York Magazine daté de cette semaine, se rappelle à quel point elle était heureuse de recevoir un appel de son mari à 9H30. Elle supposait qu'il avait pu s'échapper de son bureau des tours jumelles : "Il m'a dit qu'il était encore au 105e étage et j'ai compris tout de suite qu'il ne rentrerait pas à la maison. Après quelques minutes de conversation, j'ai entendu un bruit sourd". La tour commençait à s'effondrer. "Je l'ai appelé par son nom encore et encore, puis je me suis assise en serrant le téléphone contre ma poitrine."