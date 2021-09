11 septembre 2001 : "Je vais mourir, je le sais", les dernières conversations avant l'horreur

Melissa Doi était âgée de 32 ans et travaillait au World Trade Center. © Wikimedia Commons

Melissa Doi, 32 ans, était alors cadre dans une entreprise installée au 83e étage de la tour Sud du WTC. Elle a pu rester en ligne avec une employée des services d'urgence pendant quatre minutes, après l'impact du deuxième avion :

- "Je vais mourir, c'est ça ?" dit-elle alors en pleurant.

- "Non, non, non, non, non", répond l'opératrice.

- "Je vais mourir, je le sais !"

- "Madame, madame, faites vos prières", dit l'employée en guise de consolation.

- "Dieu, je t'en prie..."

La conversation s'achève peu après sur un "au secours" déchirant de Melissa Doi.