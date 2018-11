106.000 gilets jaunes ont manifesté en France, 130 interpellations

Un peu plus de 100.000 personnes ont manifesté samedi en France, dont 8.000 à Paris, dans le cadre de l'"Acte 2" du mouvement de ras-le-bol fiscal des "Gilets jaunes", a annoncé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il a fait état de 106.301 manifestants répartis en 1.619 actions sur la voie publique, soit un peu plus d'un tiers de la mobilisation constatée il y a une semaine, de près de 300.000 personnes.

Au total, 130 personnes ont été interpellées en France, dont 42 à Paris, où l'occupation des Champs-Elysées a été émaillée de violences et dégradations. "Il y a très peu de blessés et c'est cela dont je veux féliciter les forces de l'ordre", a déclaré Christophe Castaner. La préfecture de police en recense 19, dont quatre parmi les gendarmes et policiers à Paris.

Émeutes à Paris

L'avenue des Champs-Elysées, à Paris, a été le théâtre de scènes d'émeutes ce samedi. Des milliers gilets jaunes ont convergé vers la capitale française pour faire se entendre par le gouvernement. Les plus déterminés ont installé des barricades et y ont mis le feu. Le chaos s'est prolongé toute la journée: plusieurs véhicules et terrasses ont été incendiés. Les forces de l'ordre ont massivement tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau contre les manifestants. Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 8.000 manifestants à Paris et 81.000 dans toute la France. Huit personnes ont été blessées, dont deux gendarmes.