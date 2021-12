10 milliards européens "en chemin" vers l'Espagne, pour bon avancement de son plan de relance

Après avoir octroyé de nombreuses enveloppes de "préfinancement" au fil de l'année, l'UE a versé un premier montant de relance post-corona sur base de l'avancement du plan national de reprise et de résilience d'un État membre. C'est l'Espagne qui en bénéficie, a communiqué lundi via Twitter la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"10 milliards d'euros sont en chemin !", a-t-elle ajouté.

La Commission européenne avait estimé début décembre que l'Espagne avait déjà bien progressé dans l'implémentation de son plan national de relance, qui est lié à une vaste enveloppe financière (prêts et subventions) de la "Facilité pour la reprise et la résilience". Il s'agit du principal outil du plan post-corona "Next Generation EU" mis sur pied par l'Europe.

69,5 milliards pour l'Espagne

Après avis supplémentaire du Comité économique et financier, l'exécutif européen a donc accepté la demande de l'Espagne d'un premier "paiement" de 10 milliards de subventions, se basant sur la réalisation d'une série d'objectifs. L'UE a en effet versé un préfinancement à chaque pays dont le plan national de reprise et de résilience a été approuvé, un préfinancement qui correspond à 13% de chaque enveloppe estimée.

La Belgique a ainsi déjà reçu un versement de 770 millions d'euros début août, relevant de cette "Facilité" européenne. En revanche, au-delà du préfinancement, les différentes tranches des aides ne sont versées qu'après évaluation des progrès réalisés, de la concrétisation de chaque plan national de relance.

L'enveloppe totale prévue pour l'Espagne comporte 69,5 milliards de subventions.