10 ans après leur révolte populaire, les Yéménites sont toujours les otages d'une sale guerre

Mais depuis six ans, le conflit s’est enlisé et les fronts n’ont pas beaucoup bougé. Les rebelles Houthies contrôlent toujours de vastes zones du territoire, dont la capitale Sanna. Le mouvement sudiste a déclaré unilatéralement l’autonomie des provinces sous son contrôle. Les forces gouvernementales occupent Aden. Tandis que l’Arabie Saoudite ne semble pas savoir comment sortir de ce conflit.

"L’Arabie Saoudite non seulement craignait que les Houthies, d’obédience chiite, et donc potentiellement des affidés de l’Iran, puissent prendre le pouvoir", analyse François Frisonroche, "mais en plus, il n’était pas question non plus de voir dans le sud de la péninsule arabique, un pays comme le Yémen appliquer des règles démocratiques, comme le suggérait l’ONU avec des quotas de femmes au parlement etc. Pas question que le pays puisse être ce mauvais exemple politique de la péninsule".

L’Arabie saoudite décide alors en 2015 d’intervenir militairement au Yémen. C’est comme ça qu’un conflit tribal, yéméno-yéménite devient un conflit international et régional. Ryad veut en fait combattre l’alliance chiite entre l’Iran et les rebelles houthies. Un récent rapport de l’ONU confirme que l’Iran leur a toujours apporté un soutien militaire.

En janvier 2014, l'instance chargée du dialogue national préconise de transformer le pays en Etat fédéral composé de six provinces. Le projet prévoit que le gouvernorat de Saada, fief des rebelles chiites, soit intégré à un territoire plus vaste au sud. Mais les rebelles Houthies refusent : ils demandaient une région qui leur soit propre et un accès à la mer.

Mais au bout de deux ans, le processus de transition politique échoue. "En échange de céder son pouvoir, Ali Abdellah Saleh avait obtenu deux choses essentielles", explique encore François Frison Roche, "une immunité globale pour lui et son entourage. Et surtout la possibilité de revenir à Sanaa pour diriger son parti. Il est évident que la transition yéménite a été fortement contrainte par ce double avantage accordé à Saleh".

"D’abord, le Yémen est le pays arabe le plus pauvre", analyse François Frison Roche, chercheur au CNRS. "Et les yéménites qui descendent dans les rues en 2011 ne représentent qu’une partie de la population, plutôt éduquée, urbanisée. Ils réclament plus de démocratie, mais surtout ils veulent manger à leur faim, avoir de l’eau, de l’électricité et avoir accès aux soins de santé et à l’éduction… Ce sont des revendications concrètes qui passent bien avant le processus de démocratisation. Et contrairement à la Tunisie et à l’Egypte, où Ben Ali et Moubarak sont respectivement chassés du pays ou évincés du pouvoir, au Yémen, ça se passe différemment".

Le détroit de Bab el mandeb permet une grande partie de l’approvisionnement de l’Europe

La France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis soutiennent l’Arabe-Saoudite sur le plan militaire. Depuis 2015, Paris a vendu pour presque 2,5 milliards d'euros de matériel de guerre à l'Arabie saoudite. Des armes françaises ont été trouvées au Yémen.

"La France a des intérêts dans la région parce que le détroit de Bab el mandeb, au sud-ouest du Yémen, en face de Djibouti, permet une grande partie de l’approvisionnement de l’Europe", explique François Frisonroche. "Le détroit de Bab el mandeb représente environ 35 à 40% du commerce mondial. Enormément de pétrole passe par là. Si l’Egypte a également soutenu l’Arabie-Saoudite, c’est parce que si le détroit de Bab el mandeb fermait, le canal de suez aurait dû fermer aussi. Les pays comme Israël et la Jordanie suivaient également l’Arabie-Saoudite car leur port respectif accueille énormément de marchandises qui passent par ce détroit…La France a aussi un accord avec Abu-Dhabi pour y placer une base aéronavale. La France a donc voulu défendre ses intérêts, mais aussi ceux de l’Europe".

Ainsi, toutes les résolutions de l’ONU insistent sur l’unité du pays pour éviter que les sudistes prennent le contrôle des provinces du sud et mettent en péril le transport de marchandises dans le détroit de Bab el mandeb. Surtout, garder l’unité du pays.

La pire crise humanitaire selon l’ONU

En attendant, ce sont les yéménites, pris en otage de cette guerre, qui souffrent le plus. Selon l’ONU, en six ans, cette guerre a fait plus de 230 000 victimes et 5 millions de déplacés. Le pays est ravagé, les bombardements de l’armée saoudienne ont été meurtrier. De nombreuses infrastructures, médicales, sanitaires ont été détruites. Par endroits, l’eau et l’électricité sont hors d’usage. Cela a favorisé la résurgence de maladies comme le Choléra.

"Plus de la moitié des centres de santé dans le pays ne sont plus fonctionnels aujourd’hui", explique Léa Gauthier, référente pour le plaidoyer humanitaire à Médecin du Monde. "Cela signifie qu’une très large partie de la population n’a pas accès à des soins de santé, ne peut pas se rendre à l’hôpital ou consulter un médecin. On a vu des mères, des nourrissons mourir de complications médicales en raison des affrontements ou des barrages routiers… des complications qui auraient pu être largement évitées ! ".

Même les denrées les plus basiques deviennent inaccessible pour certaines familles

Les Houthies aussi sont accusés de crimes de guerre. Et comme ils contrôlent le Port d’Hodeïda, c’est eux qui maitrisent la distribution de l’aide humanitaire. Et puis l’effondrement de l’état tue aussi : les salaires des fonctionnaires ne sont plus versés. La Banque Centrale ne fonctionne plus. Une économie de guerre s’est implantée, les prix flambent. "La monnaie yéménite, le rial se déprécie en raison du conflit", ajoute Léa Gauthier. "Les yéménites ordinaires, parce qu’ils ont perdu leur travail à cause de la guerre, parce qu’ils ont du mal à atteindre les zones de pêche, les zones agricoles etc. ont de plus en plus de difficulté à se fournir sur les marchés locaux, où les prix augmentent très fortement et très rapidement. Même les denrées les plus basiques deviennent inaccessible pour certaines familles".

Selon L’ONU, plus de 20 millions de yéménites sont au bord de la famine. Une catastrophe pour ce pays l’un des plus pauvre du monde qui est soumis à un embargo drastique, alors que le pays dépend à 90% des importations alimentaires et médicales.