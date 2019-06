10,9 milliards d'humains en 2100: "La vitesse de la croissance de la population diminue"

La division de la population des Nations Unies vient de rendre publiques ses nouvelles prévisions démographiques au niveau mondial, à l'horizon 2100. Ces données sont actualisées tous les deux ans, et figurent parmi les plus fiables en matière de mortalité, fécondité, vieillissement des populations et croissance démographique. Le centre de recherche en démographie de l'UCLouvain a collaboré à cette étude.

Parmi les principales conclusions des démographes de l'UCLouvain, la population mondiale continue de croître et atteindra 10,9 milliards d'habitants en 2100, mais elle croît à un rythme qui connaît une baisse continue depuis 1950. Selon le démographe Bruno Masquelier à l'UCLouvain, "On gagne donc des habitants, mais la vitesse de la croissance de la population diminue. Ceci s'explique simplement par le fait que le monde dans son ensemble a connu une énorme révolution qui a débuté il y a plus de 200 ans. On est alors passé d'un univers qui était caractérisé par une forte fécondité (...) et une forte mortalité à une situation qui est celle que l'on connaît en Belgique avec une faible fécondité et une faible mortalité". Ainsi par exemple, "au Niger on a une espérance de vie de 60 ans et 7 enfants par femme environ aujourd'hui en 2019, alors qu'en Belgique on a une espérance de vie de 81 ans et 1,8 enfant par femme environ".