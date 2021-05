Un séisme de magnitude 6,1 frappe le sud-ouest de la Chine et tue au moins deux personnes

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé vendredi la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, tuant au moins deux personnes et en blessant 17 autres, a annoncé l’Institut américain de géophysique (USGS).

La secousse s’est produite à 21h48 (15h48 heure belge), avec un épicentre situé près de la ville de Dali, une destination touristique populaire, à une profondeur de 10 kilomètres, a-t-il ajouté.

La magnitude du séisme a été initialement enregistrée à 6 avant que l’USGS ne révise cette mesure à la hausse.

Au moins deux personnes sont décédées, dont un conducteur de camion écrasé dans cette région montagneuse par la chute d’une roche, ont précisé les autorités locales dans un communiqué. Dix-sept autres ont été blessées, ont-elles ajouté.

La situation est suivie de près et des vérifications sont en train d’être faites

Plus de 20000 personnes ont été évacuées sur les 100000 vivant dans des communautés rurales dans cette zone, selon les autorités régionales. Certains bâtiments se sont effondrés et d’autres ont été endommagés, selon les autorités régionales. "La situation est suivie de près et des vérifications sont en train d’être faites", ont-elles souligné.

Le Centre chinois des réseaux sismiques a conseillé à la population de "rester à l’écart des bâtiments", dans un message diffusé sur la plateforme Weibo.

Une région vulnérable aux tremblements de terre

Le centre de surveillance des séismes a indiqué que la secousse faisait suite à "une série de séismes plus petits" survenus moins d’une heure auparavant. Le Yunnan est très vulnérable aux tremblements de terre, en raison de la collision des plaques tectoniques indienne et eurasienne qui forme la vaste chaîne de montagnes de l’Himalaya.