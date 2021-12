Taïwan : plus de 100 incursions d'avions de guerre chinois pour le 3e mois consécutif

Les avions de l'armée chinoise ont effectué en novembre 159 incursions dans la zone de défense aérienne de Taïwan, selon la base de données de l'AFP, dans un contexte de pression militaire croissante de Pékin sur l'île autonome démocratique.

Novembre a été le troisième mois consécutif où plus d'une centaine d'avions de guerre ont fait des incursions dans cet espace sensible, avec 100 avions de chasse et neuf bombardiers chinois H6 à capacité nucléaire.

Au cours des 14 derniers mois, la menace a atteint de nouveaux sommets après que Pékin a commencé à envoyer un nombre croissant d'avions militaires dans la zone d'identification de défense aérienne (Adiz) de Taïwan.

Le ministère taïwanais de la Défense a commencé à rendre publiques ces incursions d'avions de guerre chinois dans l'Adiz en septembre 2020 et l'AFP a constitué une base de données rassemblant les détails de ces vols, qui ont augmenté en taille et en fréquence.

Crainte des alliés occidentaux

Cette escalade a renforcé les craintes des alliés occidentaux comme les États-Unis et le Japon, qui redoutent que la Chine n'ordonne une invasion de Taïwan, qu'elle considère comme l'une de ses provinces. Ils jugent cependant cette éventualité peu probable pour l'instant.

Mardi, le Pentagone a dévoilé des plans visant à renforcer les déploiements et les bases dirigés contre la Chine, en modernisant et en étendant les installations militaires à Guam et en Australie.

Epuiser lentement, pour vous faire savoir (qu'ils ont) cette puissance

"La situation est particulièrement sombre avec des incursions quasi-ininterrompues", a déclaré lundi le ministre de la Défense taïwanais Chiu Kuo-cheng, alors que 27 avions chinois avaient été enregistrés la veille, un record en novembre et la cinquième plus importante incursion quotidienne enregistrée.

L'objectif de la Chine "est de vous épuiser lentement, pour vous faire savoir (qu'ils ont) cette puissance", a-t-il commenté.

Depuis le début de l'année, près de 900 avions chinois ont pénétré dans l'Adiz de Taïwan, et plus d'un millier depuis que le ministère de la Défense a commencé à en faire état.