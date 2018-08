Séisme de Lombok: le jour d'après (vidéos)

Le séisme qui a touché ce dimanche soir l'île de Lombok, en Indonésie a fait au moins 142 morts, selon les autorités. De magnitude 6,9, et d'une profondeur de 10 kilomètres, il a détruit des milliers de bâtiments, une semaine après un autre séisme qui avait tué au moins 17 personnes. Il a été ressenti jusque l'île voisine de Bali, la plus touristique de l'archipel d'Asie du Sud-Est.

Au lendemain du drame, les secouristes sont à la recherche des survivants dans les décombres des maisons et des écoles détruites, tandis que les nombreux touristes sont en cours d'évacuation. Plus de 120 répliques ont depuis été ressenties et continuent de provoquer de nouvelles frayeurs. L'une d'elle a atteint une magnitude de 5,3 dans la matinée de ce lundi.