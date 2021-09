Panne de courant dans les principales villes de Birmanie

Une panne d’électricité a touché vendredi les principaux centres urbains et certaines régions reculées de Birmanie, dont la principale ville Rangoun et certaines parties de la capitale Naypyidaw, ont indiqué les autorités et des correspondants de l’AFP sur place.

La société d’approvisionnement en électricité de Rangoun a signalé une "panne de courant temporaire dans la région de Rangoun aujourd’hui à 13h35" (07h05 GMT), ajoutant qu’elle s’efforçait de rétablir le courant.

La deuxième ville du pays, Mandalay, la ville de Hpa-an, dans l’Est, l’État Mon, dans le Sud, et certaines parties de l’État Rakhine, dans l’Ouest, ont également été privées d’électricité, ont indiqué des habitants à l’AFP.

►►► À lire aussi : Coup d’État en Birmanie : Aung San Suu Ky jugée pour "incitation aux troubles publics"

Certaines parties de la capitale Naypyidaw, construite par les militaires, ont aussi connu des pannes.

Selon les médias locaux, un responsable du département de l’électricité de Naypyidaw a déclaré que le réseau national avait subi une "panne de système", sans donner plus de détails.

Boycott des services de la junte

Le fournisseur d’électricité de Rangoun, soutenu par l’État, avait averti les habitants en juillet que l’approvisionnement en électricité pourrait être interrompu s’ils continuaient à refuser de payer leurs factures d’électricité, dans le cadre d’un boycott continu des services de la junte.

Les coupures de courant sont fréquentes en Birmanie en raison de la vétusté du réseau électrique, la demande dépassant régulièrement l’offre pendant les mois d’été étouffants.

Le pays est en proie à des troubles depuis le coup d’État militaire du 1er février qui a renversé le gouvernement de la dirigeante civile Aung San Suu Kyi.