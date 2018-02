Pakistan : l'élection ou jamais pour l'éternel opposant Imran Khan

Portant beau le survêtement, des poids aux chevilles, Imran Khan s'assied posément dans un fauteuil et annonce son moment politique à venir : après des années dans l'ombre, l'ex-champion de cricket pense qu'il peut remporter les élections législatives prévues cette année.

Imran Khan, 65 ans et un physique de jeune homme, surfe sur une lame de fond, moquant la vénalité de ses adversaires alors que ceux-ci se font épingler pour prévarication. Lui-même promet la fin de la corruption qui paralyse le Pakistan s'il parvient au pouvoir.

Une éventuelle rencontre avec Trump serait une "pilule amère" à avaler, explque-t-il, mais Khan se dit prêt à travailler avec lui pour mettre fin à la "folie" qui règne en Afghanistan, pays voisin meurtri par 38 années de conflit.

"Cette guerre ne s'arrêtera que par la discussion", "la solution, ce n'est pas plus de bombes et de fusils", observe-t-il, alors que les États-Unis ont nettement accru leur offensive aérienne dans l'est afghan, espérant forcer talibans et djihadistes de l'État islamique à s'asseoir ensuite à la table des négociations.

Prendre des coups

Pendant longtemps, son parti, le Tehreek-e-Insaf - ou PTI, qui signifie "Mouvement pour la justice au Pakistan" - a pourtant longtemps dû se contenter de quelques sièges au Parlement.

"Le sport vous apprend que la vie n'est pas une ligne droite, commente-t-il. Vous prenez des coups. Vous apprenez de vos erreurs."

L'année 2012 voit sa popularité exploser, portée par les millions de Pakistanais l'ayant idolâtré, plus jeunes, alors qu'il brillait dans les stades de cricket. Les classes moyennes, fatiguées de la corruption endémique, se sont elles aussi retrouvées dans ses slogans.

Mais le PTI, qui a ravi en 2013 la province du Khyber Pakhtunkhwa (KP), dans le Nord-Ouest, était insuffisamment préparé pour exercer le pouvoir, reconnaît-il.

Rester capitaine

Le mois dernier, Khan a fait les gros titres après avoir demandé sur Twitter à ses partisans de prier pour son "bonheur personnel", après des rumeurs de mariage avec sa conseillère spirituelle.

Ses détracteurs l'attaquent aussi pour ses appels répétés au dialogue avec des groupes insurgés violents et pour l'alliance - assumée - de son parti avec un religieux surnommé "père des talibans", Sami ul Haq. Mais pour Khan, une telle alliance permet de lutter contre la radicalisation des jeunes.

D'autres le soupçonnent d'être lié à la puissante armée pakistanaise, connue pour se mêler du jeu politique local. Mais beaucoup pensent que 2018 est sa meilleure chance, malgré la défaite du PTI à une élection partielle cette semaine.

Interrogé sur son avenir à la tête du PTI en cas de défaite, Imran Khan file la métaphore sportive : "Je suis le seul capitaine de cricket de notre histoire à être parti quand il aurait pu rester capitaine."