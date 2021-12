Nouvelles sanctions économiques américaines contre le Cambodge, suite à des affaires de corruption

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions économiques contre le Cambodge, accusant certains membres du gouvernement de violation des droits humains et de corruption et dénonçant "l'influence croissante de l'armée de la République populaire de Chine" dans le pays.

Le mois dernier, ils avaient déjà imposé des sanctions à deux hauts responsables du ministère cambodgien de la Défense, accusés de corruption autour d'une base navale où Washington dénonce les ambitions militaires chinoises.

Quelles restrictions ?

Mercredi, le ministère du Commerce a annoncé dans un communiqué "de nouvelles restrictions (...) sur les exportations et les réexportations vers le Cambodge ainsi que les transferts d'articles sensibles soumis à la réglementation de l'administration des exportations", en d'autres termes des articles du secteur de l'armement.

Parallèlement, le département d'Etat américain a imposé un embargo sur les armes au Cambodge, a précisé le ministère.

Concrètement, l'armée cambodgienne, les services de renseignement militaires et les entités ou personnes associées auront désormais un accès restreint à certains articles militaires, qui sont sous la juridiction du ministère du Commerce américain.

"Les Etats-Unis restent pleinement attachés à l'indépendance du Cambodge et à la souveraineté de son peuple", a assuré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

"Nous exhortons le gouvernement cambodgien à faire des progrès significatifs dans la lutte contre la corruption et les violations des droits humains, et à travailler pour réduire l'influence de l'armée chinoise au Cambodge, qui menace la sécurité régionale et mondiale".