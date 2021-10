La Chine vote une loi pour réduire les devoirs des enfants afin de convaincre les parents de procréer plus

La Chine a voté samedi une loi pour limiter les devoirs et les cours extrascolaires, une initiative qui entend réduire la lourde pression qui pèse sur les élèves. Au nom de la protection de la jeunesse, le gouvernement a édicté ces derniers mois plusieurs règles paternalistes visant à lutter contre les activités qu’il juge néfastes pour le développement de l’enfant. Il avait déjà interdit aux mineurs de jouer plus de trois heures par semaine aux jeux en ligne pour lutter contre l’addiction et avait réduit drastiquement le recours aux cours privés de soutien scolaire.