L’incertitude règne à un mois des Jeux olympiques d’hiver à Pékin

Dans un mois exactement, Pékin deviendra la première ville au monde à accueillir les Jeux olympiques d’hiver après avoir organisé les JO d’été en 2008. Mais contrairement à 14 ans auparavant, l’engouement pour la version hivernale est plus limité dans la capitale chinoise, alors que l’événement est pollué par des appels au boycott et par l’épidémie de coronavirus.

A un mois du lancement des 24e Jeux olympiques d’hiver, la billetterie officielle n’est toujours pas ouverte. Et les Chinois ne savent toujours pas non plus s’ils pourront assister à la cérémonie d’ouverture qui doit avoir lieu dans le nid d’oiseau, célèbre stade de 80.000 places, situé dans le nord de Pékin.

Peu d’engouement

Cette incertitude explique en partie le manque d’engouement au sein de la population locale, qui découvre ces dernières années les plaisirs des sports d’hiver.

Si les stations de ski se sont multipliées autour de la capitale chinoise et dans le nord du pays, les performances de la Chine aux Jeux d’hiver sont encore très éloignées de celles observées lors des éditions estivales et peinent à séduire les téléspectateurs chinois.

Une vitrine de la gestion sanitaire

Cette année encore, la Chine ne devrait pas affoler les compteurs au niveau des médailles. Mais l’essentiel est ailleurs. Ces Jeux d’hiver doivent servir de vitrine au Parti communiste chinois et démontrer aux yeux du monde entier que la gestion locale du Covid-19 est la plus efficace.

Dernier pays à prôner la tolérance zéro face au virus, la Chine fait face à une flambée de cas à Xi’an, ville située à 900 km de Pékin. Plus de 1600 cas ont été recensés ces dernières semaines. Un chiffre faible mais qui, en Chine, constitue l’un des foyers les plus importants depuis le début de la pandémie à Wuhan.

A l’heure où le variant Omicron fait des ravages dans le reste du monde, les autorités chinoises font tout pour que le virus ne vienne pas gâcher la fête.