L’émissaire de l’ONU déplore une détérioration continue en Birmanie

L’émissaire de l’ONU pour la Birmanie, la Suissesse Christine Schraner Burgener, a déploré jeudi une détérioration continue de la situation dans ce pays et critiqué le refus de la junte d’entamer un dialogue international, à quelques jours de la fin de sa mission onusienne.

"La situation générale en Birmanie continue de se détériorer fortement", a-t-elle relevé lors d’une conférence de presse au siège des Nations unies à New York. "Le conflit s’intensifie dans de nombreuses régions du pays et la répression de l’armée a fait plus de 1180 morts".

►►► À lire aussi : La Birmanie libère plus de 5600 prisonniers détenus depuis le coup d’État

Selon elle, l’armée birmane "utilise une série de tactiques contre les populations civiles, notamment en incendiant des villages, en pillant des propriétés, en procédant à des arrestations massives, en ayant recours à la torture et l’exécution de prisonniers, à des violences sexistes et des tirs d’artillerie indiscriminés dans des zones résidentielles".

Toujours d’après elle, environ 4000 militaires avaient fait défection depuis le coup d’Etat du 1er février. Mais elle précise ne pas être en mesure de vérifier ce chiffre.

Négociations sans suite

L’émissaire a indiqué que sa dernière rencontre hors de Birmanie avec la junte remontait à juillet et qu’elle avait alors proposé les modalités d’un dialogue.

"Je n’ai pas eu de réponse", a-t-elle précisé, en relevant que l’émissaire nommé en août par l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean) après des mois de négociations, le vice-ministre des Affaires étrangères de Brunei, Erywan Yusof, en était au même point qu’elle, incapable de se rendre en Birmanie.

Erywan Yusof a demandé à rencontrer Aung San Suu Kyi mais la junte refuse une visite incluant cette rencontre.