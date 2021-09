En Chine, les hommes sont de plus en plus nombreux à passer sous le bistouri

Avant la trentaine, Xia Shurong se fait remodeler le nez pour avoir un visage qui lui apportera, espère-t-il, de meilleures opportunités professionnelles. Comme lui, des millions d’hommes chinois ont aujourd’hui recours à la chirurgie esthétique.

Le canon de beauté est exigeant en Chine. Parmi les principaux critères généralement admis : la peau doit être claire (le teint foncé est associé aux campagnards), les yeux relativement grands et le nez suffisamment proéminent.

Chercheur en sciences de 27 ans, Xia Shurong ne supporte plus son "look de geek" (fan d’informatique et de nouvelles technologies) et dit vouloir un style qui lui apportera plus de possibilités dans la vie.

"A mon âge, je devrais avoir la tête d’un jeune mec mignon. Mais je ressemble déjà à un quadra", soupire-t-il.

L’opération qu’il s’apprête à subir à Pékin consiste à remodeler le visage en y insérant de petits composants réalisés dans une matière similaire à l’os.

Le jeune homme avait déjà dépensé 40.000 yuans (5200 euros) en début d’année pour une première intervention. Il s’agissait alors d’aspirer l’excès de graisse d’une partie du corps puis de la transplanter sur le visage pour en modifier les traits.

"J’ai grandi à la campagne. La peau de mon visage n’était pas belle, elle était sombre. Je n’avais pas un super look, on peut dire", explique-t-il.

"J’avais toujours une espèce de complexe d’infériorité."