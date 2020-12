Diplomatie : l’UE demande la "libération immédiate" de la "journaliste citoyenne" Zhang Zhan et de 12 dissidents

L'Union européenne a réclamé mardi à la Chine la libération immédiate de la journaliste Zhang Zhan et de plusieurs autres dissidents, au lendemain d'un feu vert européen rapprochant Bruxelles et Pékin d'un important accord sur les investissements.

"L’UE appelle à la libération immédiate de Zhang Zhan", emprisonnée après couvert l’épidémie de Covid-19 à Wuhan, ainsi que celle de défenseurs des droits de l’homme et personnalités détenues en Chine pour avoir rapporté des informations "d’intérêt public", a annoncé dans un communiqué un porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

L'UE réclame sa "libération immédiate", ainsi que celle du défenseur des droits humains Yu Wensheng, un avocat dont la condamnation à quatre ans de prison a été confirmée le 13 décembre dernier par la justice chinoise, "sans donner à ses avocats la possibilité de présenter une déclaration de défense conforme à la procédure pénale chinoise", selon ce communiqué.

L'Union répète aussi ses appels à la libération d'autres défenseurs des droits humains détenus ou condamnés, dont les avocats Li Yuhan et Gao Zhisheng, les cyberdissidents Huang Qi et Wu Gan, le défenseur des droits de l'homme Ge Jueping (arrêté en 2016 lors du G20 en Chine), l'écrivain et militant Qin Yongmin, le militant de la langue tibétaine Tashi Wangchuk, le défenseur des droits de l'homme Liu Feiyue, ainsi que l'intellectuel ouïghour Ilham Tohti. Ce dernier, condamné à la prison à vie en Chine pour "séparatisme", avait été lauréat en 2019 du prix Sakharov des droits de l'homme décerné par le Parlement européen.

L'UE a ajouté à cette liste les douze militants hongkongais qui avaient été arrêtés en août alors qu'ils tentaient de fuir la ville en hors bord pour Taïwan. Dix d'entre eux ont été jugés lundi à Shenzen, métropole de Chine continentale, sans avoir droit à une procès équitable ni à une défense conforme, selon l'Union.

Ces demandes interviennent au lendemain d'une décision des Vingt-Sept qui ont ouvert la voie à un accord